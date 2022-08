Salvador Zerboni asegura que quiso “arrancarle la cabeza” a Osvaldo Ríos por besarlo en la boca

El actor Salvador Zerboni vuelve a encender las redes sociales tras haber dado su opinión por una experiencia bastante personal que llegó a vivir con uno de los que fue su compañero dentro de ‘La Casa de los Famosos’, y es que al parecer no se sintió para nada cómodo con lo que habría hecho uno de ellos.

El puertorriqueño Osvaldo Ríos fue el otro involucrado, pues se trata del ‘beso de la muerte’ que este le dio al villano de las telenovelas.

El mexicano fue abordado sobre un tema bastante particular que llegó a protagonizar, momento que aprovechó para explicar lo que realmente sucedió, al tiempo que no pudo responder de la manera como quiso, debido a que firmó un convenio donde decía que aceptaba las reglas de convivencia.

“Lo logró, me agarró y me besó, pero yo firmé un contrato en el que no podía responder con agresión ni nada, entonces me quedé frío y helado y conquisté mis demonios de arrancarle la cabeza a este hombre con su locura y estupidez”, explicó a ‘De Primera Mano’.

“Pero lo logré, fíjate que me funcionó mucho y la gente contestó muy bien a ese tipo de gestos de evitar la violencia y este tipo de situaciones. Pero no te puedo mentir, me la pasé muy mal con la estupidez que hizo este señor”, agregó Salvador.

“Al parecer no soy tan feo amigo, creo que ya vi lo que provoco“, dijo bromeando al tiempo que Gustavo Infante le preguntó que cuál habría sido el motivo por el cual el actor boricua sintió la necesidad de besarlo aquel día en la boca.

Zerboni dijo que el comportamiento del actor con él pudo haber sido lo que también impulsó la salida de Osvaldo Ríos, luego de eso la audiencia votó en su contra, así como los otros participantes que se encontraban para ese entonces dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’. View this post on Instagram A post shared by Zalvador Zerboni (@zalvadorzerboni)

“Pero de ninguna manera es una excusa, lo que hizo el señor es incorrecto porque tampoco estamos en ‘El Padrino’… entonces estás predicando que me vas a matar. Ni el acoso, ni la violencia, ni su tontería que le copió a películas era permitido, así que bueno… por eso estuvo fuera y por eso lo sacamos, todo se paga en esta vida”, explicó el villano en Imagen Televisión.

Te puede interesar:

· Salvador Zerboni tras ser el segundo finalista en ‘LCDLF2’: “Muchas veces perdiendo se gana más”

· Salvador Zerboni reveló cuál fue la propuesta que le hizo Daniella Navarro y no aceptó

· Daniella Navarro asegura que Salvador Zerboni es un “drogadicto”