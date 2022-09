Laura Bozzo manifestó su apoyo a Natalia Alcocer tras los de signos de violencia que presuntamente le ocasionó su ex

La presentadora Laura Bozzo se pronunció a favor de la actriz Natalia Alcocer, quien el pasado martes mostró pruebas de lo que serían las presuntas agresiones ocasionadas por su ex. El video supera los dos minutos donde también se puede ver que las tres hijas que llegaron a tener en común se han visto gravemente afectadas.

En el audiovisual Natalia compartió algunos audios donde se escucha que él la trata de una manera bastante ofensiva. Además, mostró la manera en la que es agredida por el padre de sus hijas, quien en una oportunidad le aseguró que no le podrían hacer nada porque presuntamente sería un conocido cercano del presidente de la nación.

“Indignante. Cómo puede ser que la justicia no actúe de inmediato que esperan el daño que se les hace no solo a Nati sino a esas niñas, espero verte mañana para apoyarte en lo que necesites… cuenta conmigo“, dijo la peruana.

La mexicana hace seis días también había compartido un audiovisual donde denunciaba la violencia que recibía por parte de su agresor, y es que no solamente se trata de física, también aseguró que había sexual.

“Me uno a no callar. Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi AGRESOR. Me rehúso a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia. HOY SALTO COMO UNA LEONA A DEFENDERLAS. La @fiscaliacdmx y las autoridades NO HACEN NADA! NO QUIERO NADA DE ESTE HOMBRE, SOLO PAZ PARA PODER SACAR ADELANTE A MIS HIJAS. Temo por mi integridad y la de mi familia, ESTE NO ES MI GRITO, ES EL GRITO DE MUCHAS MUJERES VIOLENTADAS. BASTA”, detalló. View this post on Instagram A post shared by Natalia Alcocer Camelo (@nataliaalcoceroficial)

“Dios mío tus hijas! Esto no puede seguir!”, “Valiente, seguiremos haciendo ruido por ti”, “Indignante ver las imágenes y audios de este patán”, “Justicia para ti hermana querida”, “Estamos contigo hermana. Sabemos lo mucho que has sufrido”, “Señor presidente demuéstreme que no está del lado de la corrupción”, “Como mujer te doy las gracias que hagas esto público”, “Está más que obvio la violencia que está mostrando como prueba”, “Admiro tu valentía, eres una vikinga de verdad”, fueron algunas de las expresiones que generó el post.

