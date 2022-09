Cazzu, la novia de Christian Nodal, desborda su sensualidad en un bikini negro con cadenas

Cazzu encendió Instagram al presumir su cuerpo y sus sensuales movimientos de baile en un video que publicó para anunciar que ya casi está por irse de tour para llevar su música a miles de personas en todo el mundo.

La novia de Christian Nodal presumió los atributos de su cuerpo en un bikini de latex, con cadenas sobre su cintura y piernas, mientras se mueve de manera muy sensual al tiempo que las luces parpadean. Este video la cantante argentina lo acompañó con el tema “Peliculeo”, el cual interpreta junto a los cantantes boricuas De la Ghetto y Randy.

“Aquí muy tranquila llegando al NenaTrampa tour”, fue el mensaje con el que Cazzu acompañó este video que tiene más de 384,000 reproducciones.

Hace algunos días Cazzu recibió una dedicatoria por parte de Christian Nodal. En un concierto que ofreció el artista mexicano le dedicó a su novia el tema “Eso y más”, de Joan Sebastián. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar debido a que esa canción Nodal se la dedicó hace mucho tiempo a Belinda, su ex novia con la que estaba comprometido y cuya relación llegó a su fin en el mes de febrero.

“Quiero dedicar esta canción, se llama Eso y más. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”, dijo Nodal en el concierto.

“Eso no se dice. Le falta para ser un caballero y si está dolido”, “Beli triunfando como siempre… ya que la olvide porque ella ni lo menciona”, “Me decepcionó. Ese niño no sabe que es amar… Imagínate. Dice amar a Cazzu”, “Jajaja se parece aún cuate que conozco que les jura amor a todas”, “Típico comportamiento de un dolido” y “Siempre tiene que sacar a relucir el nombre de Belinda y ella ya ni en cuenta con él”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

Sigue leyendo: Cazzu presume sus nuevos accesorios: la novia de Christian Nodal se pone joyas en los dientes

Cazzu está muy enamorada de Christian Nodal: “Él es hermoso por donde lo veas”

El público reacciona al posible amorío entre Christian Nodal y Cazzu: “Tal para cual”, les dicen