¿Inesperada confesión? Dani Alves fijó posición sobre el mejor futbolista de la historia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi [Video]

La salida del brasileño Dani Alves del FC Barcelona parece haber traído una ola de sinceridad que no se le había visto antes al lateral y ahora sus comentarios en el podcast Casa Velarde que tiene su compañero en Pumas UNAM Efrían Velarde no cayeron bien en el entorno catalán.

Durante una charla en la que se encontraban hablando de los mejores futbolistas de la historia surgió la comparativa común entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y cuando le preguntaron a Alves por el que sería su favorito su respuesta sorprendió a todos.

El jugador de la Canarinha se inclinó más por Cristiano Ronaldo y dejó claro que dicho comentario ahora si lo puede hacer porque no se encuentra en el club catalán.

“Particularmente me encanta Cristiano Ronaldo. Ahora que ya no estamos en el Barcelona vs Madrid… porque siempre parece que hablar de esto es como: ‘ah no, tu juegas en el Barcelona, no puedes’. Pero sí puedo, ya no estoy en el Barsa”, comentó el futbolista más laureado en la historia, con 42 trofeos.

De igual manera contó que su elección entre ambos se basa en que el portugués es todo un ejemplo para aquellos que quizás no tienen mucha calidad futbolística pero que hace prevalecer el trabajo para mejorar.

“Cristiano ejemplifica. Para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, demostró que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto, y eso lo respeto muchísimo hasta cuando yo jugaba pero no podía hablarlo”, añadió.

Además, explicó que aunque en algún punto Alves llegó a tener problemas con Cristiano por un hecho aislado en una gala del Balón de Oro, se decanta por el jugador del Manchester United si se compara con Messi.

“¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo a base de trabajo? De echarle huevos… Me identifico con esto, todo lo que hice en mi vida fue a base de esto. Si hiciera una comparación, yo como jugador me acerco más con Cristiano Ronaldo que con Leo (Messi)”, detalló.

Por último aclaró que su alabanza a Ronaldo es por puro trabajo porque ya hablando de talento puro no hay otro que el propio Messi.

“Por el trabajo, no por el talento, porque Leo (Messi) es un talento nato, nació con el talento de jugar al fútbol y de estar en otro mundo que solo él consigue. Y yo digo que me identifico más con Cristiano por el hecho del trabajo, es lo que hice toda mi vida, trabajar como un animal para poder conseguir llegar donde llegué”, finalizó Dani Alves.

