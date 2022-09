“La Barbie Colombiana” confirma segunda cirugía estética de su hija de 12 años y le llueven las críticas

Desde hace ya algún tiempo, una mujer llamada Tatiana Murillo ha cobrado notoriedad en redes sociales, en particular en Instagram, en donde es conocida como “La Barbie Colombiana”, al ser una de las modelos más polémicas de dicho país.

“La Barbie Colombiana” suele estar en el ojo del huracán debido a su afición a las cirugías plásticas, con las cuales ha podido conseguir la apariencia física que presume en redes y la cual, muchos le reconocen y le aplauden mientras que otros consideran que sus cambios han sido sumamente extremos.

Sin embargo, una de las cosas por las que ha sido juzgada severamente “La Barbie Colombiana” es porque hace unos meses dio a conocer el regalo que le dio a su hija en su cumpleaños número 12: una rinoplastia.

Como era de esperarse, los comentarios en contra de Murillo no se hicieron esperar; sin embargo, esta madre envió el siguiente mensaje a todos sus seguidores y detractores:

“A mis seguidores les quiero decir que sí se puede, con ciertas características y lineamientos que mi Sofi cumplió, por supuesto, puede operarse un menor de edad. Mientras que a mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes”.

Ahora, nuevamente todo parece indicar que la hija de esta modelo volverá a someterse a otro procedimiento estético, debido a una publicación que ambas hicieron recientemente en Instagram. Y es que en una de sus historias, subió un video en el que anunció a sus seguidores que les tiene un “chisme”; posteriormente, señala con el índice sus labios, agregando que “ya tiene aval” para realizar el retoque. View this post on Instagram A post shared by ChismesHoyCol (@chismes.hoycol)

Dichos gestos han sido interpretados por los internautas que la hija de “La Barbie colombiana” se realizará una queiloplastia, aunque no se han dado mayores detalles hasta el momento. Dicho proceso es una intervención mínimamente invasiva que se realiza con anestesia local durante unos 20 minutos.

Nuevamente la gente criticó a Tatiana, tachándola de “mala madre”. View this post on Instagram A post shared by Tatiana Murillo Barbie (@tatianamurillooficial)

