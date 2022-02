Se ha sometido a más de 50 cirugías para ser “la Barbie humana” pero los resultados no han sido lo que esperaba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer de Austin, Texas, llamada Jenny Lee Burton se propuso hace ya algún tiempo que quería ser una mujer muy distinta a las demás, aspirando a convertirse en la verdadera “Barbie humana”.

Cuando Jenny tenía 28 años se había ya realizado un par de cirugías estéticas y fue ahí cuando comenzó su carrera por parecerse a la famosa muñeca de Mattel. Al día de hoy lleva poco más de 50 cirugías y según sus palabras, aún le queda mucho por hacer pues no ha podido alcanzar los resultados que ella desea.

En total, Lee Burton se ha practicado 59 operaciones estéticas, de las cuales destacan 3 implantes de labios y levantamiento de senos, así como una liposucción.

La mujer asegura que desde que era una adolescente desarrolló una obsesión por la perfección, lo cual ha hecho que venga lidiando una batalla constante respecto a su autoestima. “Me esfuerzo mucho por encontrar aceptación, pero cuando miro mi reflejo todavía no me gusta lo que veo”, declaró en 2004 cuando fue invitada al programa de Oprah Winfrey, en donde fue comparada por primera vez con Barbie.

Sin embargo, someterse a tantas intervenciones estéticas no la afecta solo a ella. Su hija Kaleigh, que tenía 10 años al momento de la entrevista, también se sentía incómoda por lo que sucedía. “Toda su vida me hice cirugías, ni siquiera sabe cómo me veo realmente. Cuando mi hija ve fotos mías antes de la operación no logra reconocerme, ni siquiera nos parecemos”, comentó.

Tras su aparición en el show de Oprah, Jenny continuó sometiéndose a distintas cirugías, las cuales tuvo que suspender tras enterarse que nuevamente estaba embarazada. Luego de dar a luz, retomó su agenda quirúrgica y se sometió a otras 33 operaciones.

Y justo en pleno proceso de cambio físico, a la mujer le fue diagnosticada fibromialgia, una enfermedad que ataca a los músculos, provocando dolor y sensibilidad generalizada. Esta condición la lleva a tener que estar hospitalizada por temporadas.

La llamada “doble de Barbie” asegura que pese a todo lo que ha vivido, sigue sin estar contenta con su aspecto. Solamente la última rinoplastia que se realizó le ha dado un poco de consuelo. “Ahora miro mi nariz y digo: ‘¡Es perfecta!'”, le contó a Oprah años más tarde. View this post on Instagram A post shared by Jenny Lee (@jennyleetx)

Pero también ha reconocido que quizá, antes era más feliz y no lo sabía, sin necesidad de tanta cirugía.

“Miro algunas fotos donde era más saludable y feliz y extraño esos días. Tengo que aceptar el hecho de que, por una vez en mi vida, no tengo el control de mi cuerpo”, sentenció.

