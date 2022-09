Walmart anuncia lanzamiento de dos experiencias para sumergirse en el metaverso: Walmart Land y Walmart’s Universe of Play

Walmart anunció el lanzamiento de dos nuevas experiencias en la megaplataforma del metaverso, Roblox. Se trata de Walmart Land y Walmart’s Universe of Play, que ofrecen a los clientes entretenimiento y contenido interactivo en un mundo virtual.

Walmart Land incluirá artículos de moda, estilo, belleza y entretenimiento directamente a la comunidad global de Roblox de más de 52 millones de usuarios diarios.

Y con Universe of Play de Walmart, el minorista brindará diversión con juguetes virtuales en Roblox, justo a tiempo para que los usuarios jueguen y creen sus listas de deseos navideños.

“Estamos apareciendo a lo grande: creando comunidad, contenido, entretenimiento y juegos a través del lanzamiento de Walmart Land y Universe of Play de Walmart“, dijo William White, director de marketing de Walmart EE.UU.

“Roblox es una de las plataformas de más rápido crecimiento del metaverso, y sabemos que nuestros clientes pasan mucho tiempo allí. Por lo tanto, nos estamos enfocando en crear experiencias nuevas e innovadoras que los entusiasmen, algo que ya estamos haciendo en las comunidades donde viven y ahora, en los mundos virtuales donde juegan”, agregó White.

Walmart Land contará con una variedad de experiencias inmersivas, incluida una tienda virtual de mercancías, o “verch”, para su avatar; una rueda de la fortuna que desafía la física y ofrece a los usuarios una visión del mundo a vista de pájaro; y tokens e insignias desbloqueables que se pueden ganar en varios juegos y competencias.

Walmart Land debuta con tres grandes experiencias:

Electric Island: Inspirada en los festivales de música del mundo, que incluye una pasarela de piano interactiva, un desafío de baile, una experiencia de trivia de Netflix con Noah Schnapp y una cabina de DJ donde los usuarios pueden aprender a mezclar diferentes ritmos.

House of Style: incluye un vestidor virtual, un desafío de poses, una carrera de obstáculos de cosméticos de gran tamaño (obby) y una pista de patinaje sobre ruedas. House of Style ofrecerá productos de af94, UOMA de Sharon C., ITK de Brooklyn & Bailey, Lottie London, Bubble y más.

Electric Fest: los usuarios podrán disfrutar de conciertos con actuaciones de artistas populares como Madison Beer, Kane Brown y Yungblud.

Cortesía Walmart

Con Universe of Play de Walmart, la comunidad de Roblox explorará diferentes mundos de juguetes para ganar monedas para bienes virtuales o completar desafíos épicos para construir una vitrina de trofeos personal, desbloquear códigos secretos y más. Este universo incluye juegos inmersivos (Jurassic World, Paw Patrol, Magic Mixies y Razor Scooters), recompensas y aventuras virtuales.

Los usuarios pueden acceder libremente a la experiencia de Walmart Land en Roblox.com y Walmart’s Universe of Play en cualquier dispositivo, incluidos PC, Mac, iOS, Android, dispositivos Amazon, consolas Xbox, Oculus Rift y HTC Vive.

También te puede interesar:

– Walmart contratará 40,000 trabajadores para atender temporada navideña

– Walmart lanza sistema para probarte ropa online: cómo funcionará

– Walmart y UnitedHealth se unen para ofrecer atención médica asequible a millones de estadounidenses