Walmart lanza sistema para probarte ropa online: cómo funcionará

Walmart anuncia a sus clientes que tiene lista la tecnología de prueba virtual “Be Your Own Model”, con la que brindará la experiencia del probador en la tienda para los compradores en línea.

“Esta experiencia permite a los clientes usar su propia foto para visualizar mejor cómo les quedará la ropa y crea una gamificación de compras que creemos que será muy atractiva para el cliente. Walmart es el primero en ofrecer una experiencia de prueba virtual para marcas de ropa a escala, y es la aplicación más realista que he visto”, dijo la minorista en un comunicado para los medios.

“Nuestra tecnología logra este diferenciador clave con algoritmos e intrincados modelos de aprendizaje automático, técnicas utilizadas originalmente en el desarrollo de mapas topográficos de alta precisión, para mostrar cómo se verá una prenda en alguien”, describe el comunicado.

Walmart señala que otras tecnologías generalmente colocan una foto de un elemento encima de otra imagen, lo que hace que parezca generado por computadora: “Con Be Your Own Model, un cliente ve una simulación ultrarrealista con sombras, drapeado de tela y donde la ropa cae sobre su figura en segundos. Por ejemplo, una sola camisa puede venir en seis colores diferentes, siete tamaños diferentes y dos largos de manga. Nuestra tecnología captura todas las variaciones y muestra cómo se ven de manera única en cada individuo”.

La minorista indica que la función está disponible para más de 270,000 artículos en la cartera de marcas exclusivas, que incluyen Free Assembly, Scoop, Sofia Jeans y Sofia Active by Sofia Vergara, Love & Sports, Eloquii Elements, Time & Tru, Athletic Works, Terra & Sky, Sin Fronteras, Avia y La Mujer Pionera.

También estará disponible para artículos selectos de algunas de las marcas nacionales como Champion, Levi’s y Hanes, e incluso algunos artículos en Walmart Marketplace, que también forman parte de la nueva experiencia.

¿Cómo funciona?

Si un artículo está habilitado para la prueba virtual, los clientes verán el botón “Pruébelo” en la página del artículo y tendrán la opción de ver la ropa en ellos mismos (Sé tu propio modelo) o en otro modelo (Elegir mi modelo). Al usar la función Sea su propio modelo, se le pedirá al cliente que se tome una foto dentro de la Walmart iOS App. Una vez que se guarde una imagen, el cliente podrá verse a sí mismo como el modelo cada vez que use la prueba virtual.

“Be Your Own Model” se está implementando actualmente para los usuarios de iOS de la aplicación Walmart. En breve, los usuarios de iOS también podrán tomar su imagen en la aplicación de Walmart para usar la función en el escritorio o en la web. Estará disponible en dispositivos Android en las próximas semanas.

