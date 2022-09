Alfredo Adame sufrió fracturas de cráneo tras recibir brutal golpiza

Alfredo Adame se convirtió en noticia nuevamente tras haber recibido una brutal golpiza en los exteriores de su vivienda, ubicada en Tlalpan, en la Ciudad de México.

Según lo revelado por el propio conductor en sus redes sociales, donde mostró los golpes en su rostro, esto no se trató de un ataque directo a su persona sino que fue el resultado de haber ofrecido su ayuda a unas personas que estaban cerca de su casa.

Todo comenzó cuando Alfredo se dio cuenta que había una movilización de patrullas por lo que quiso investigar qué era lo que sucedía.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves. Después les cuento, estoy bien”, fue el mensaje con el que acompañó unas imágenes en las que se le ve vistiendo ropa deportiva y con el ojo derecho visiblemente amoratado, con puntadas y rastros de sangre.

Ya en declaraciones a la prensa, Adame reiteró que sus vecinos son testigos de los hechos y que incluso existen videos de lo sucedido.

“Llegué a mi casa y en la esquina había mucha gente, muchas patrullas y un cuerpo tirado; meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino: ‘¿Qué paso?’ y me dice: ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’. Y me quedé ahí viendo y platicando con los vecinos”, empezó a relatar en entrevista.

Tras el incidente suscitado este 28 de septiembre, Alfredo Adame fue llevado a la Fiscalía 3 de Tlalpan, pero su estado de salud llevó al personal a trasladarlo en patrulla al Hospital General Dr. Manuel Gea González, donde se llevó a cabo la evaluación de su salud.

Desde entonces, se ha dado a conocer que Alfredo resultó con fracturas en el cráneo y que tiene desprendimiento de retina, todo tras sufrir golpes con tubos. Además, lo suturaron con “seis o siete puntadas” en la ceja derecha y se encuentra en evaluación para cirugía. View this post on Instagram A post shared by Alfredo Adame (@adamereacciona)

Mientras tanto, las autoridades aprehendieron a los presuntos agresores, quienes fueron presentados ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX. De acuerdo con información extraoficial, los detenidos rindieron sus primeras declaraciones y aseguraron que ellos no iniciaron la pelea con Alfredo Adame. ACUSAN a ALFREDO ADAME de INICIAR el PLEITO

Sergio Garnica

Ángel Vilchis

Aseguran q estaban auxiliando a un familiar baleado, cuando el actor salió a grabar y molestarlos.

Dicen q de las palabras pasaron a los golpes.@SSC_CDMX los detuvo@FiscaliaCDMX indaga a los tres. pic.twitter.com/KJbMfKlwJ7— Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

