Alfredo Adame comparte fotos para informar que fue golpeado cerca de su casa

Alfredo Adame informó en su cuenta de Instagram que acudió a la fiscalía de Tlalpan para rendir su declaración respecto a una serie de agresiones de las que fue víctima cerca de su domicilio.

El posteo de Adame incluyó un par de fotografías en las que el actor muestra heridas en la zona del ojo derecho, resaltando moretones e hinchazón.

Adame incluyó en la descripción lo siguiente: “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves. Después les cuento, estoy bien“.

Con la noticia, el ex candidato político demostró que ya se encuentra ante las autoridades para interponer su denuncia por los hechos; por ende, se encuentra en espera de que un médico legista valore las lesiones que presenta.

Durante una entrevista en el programa “Venga la Alegría”, Alfredo Adame aseguró que se encontró con una persecución de policías y presuntos delincuentes y, con su intención de querer ayudar, un hombre que era perseguido lo golpeó.

“Me va a ver el médico legista y a partir de eso ya voy a que me cosan. Seguramente traigo desprendimiento de retina porque no veo nada“.

Mientras tanto, el actor aseguró que los involucrados en la persecución se encuentran en la fiscalía debido a los hechos registrados esta tarde.

