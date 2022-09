Novio la deja plantada en su boda pero decidió seguir con la fiesta

La boda puede llegar a ser, para muchos, uno de los grandes momentos culmen en la vida, ya que hay quienes han soñado con el matrimonio desde que son muy pequeños, soñando con algún día encontrar a su otra mitad, con la cual compartirán el resto de sus días.

Desafortunadamente, no todos han tenido una boda plenamente feliz, ya que pueden ocurrir muchas situaciones que están fuera del control de sus protagonistas, lo cual puede hacer que el día de su matrimonio la peor de sus pesadillas.

Sobre el tema, una usuaria de TikTok llamada Kayley Stead, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales al compartir un video en dicha plataforma respecto a cómo le dio la vuelta a la pesadilla que vivió justamente el día de su boda.

Kayley, quien vive en Gales, contó cómo es que se enteró a unas cuantas horas de celebrar su casamiento que su novio había decidido no llegar a la boda. Fue su propio suegro quien se encargó de darle la terrible noticia.

Al principio, la chica pensó que se trataba solo de una crisis nerviosa por la que atravesaba su prometido; sin embargo, conforme pasaron los minutos, una de sus damas de honor le confirmó que, efectivamente, su pareja había decidido dar un paso al costado pues no quería casarse.

Al escuchar la noticia de voz de su amiga, la novia no dio crédito y comenzó a llorar de impotencia; luego de una hora de llanto, aunado a la tristeza de saber que no se casaría con el amor de su vida, se detuvo a pensar que la fiesta ya estaba pagada y por lo tanto, no iba a desperdiciar la inversión.

Acto seguido, se secó las lágrimas y les dijo a sus amigas que no pensaba recordar el día de su boda como algo triste. El “show debe continuar”, por lo que se dirigieron al salón de fiestas y junto a sus familiares y amigos, comenzaron el festejo.

“Esa pesadilla se convirtió en un día del que siempre estaré orgullosa. Realmente puedo mirar hacia atrás y sonreír porque siempre me recordará que no necesito el amor de otra persona para ser feliz”, escribió Stead. @kayleystead So I was a jilted bride and unfortunately shit things happen to people. Even though the day didn’t go to plan, I couldn’t let the hard work that I put into this day and a good party go to waste. The day was filled with many laughs and a lot of tears. When they asked me what song I wanted to enter into there was no other choice but Lizzo’s anthem of a song… Good As Hell 🎶! This song carried me through the day and reminded me that “if he don’t love you anymore just walk your fine ass out the door”. I have never resonated with lyrics so much as I did/do with @lizzo song untill that moment. Sorry for more posts about this day, there will be more but I’m proud of it so what can I say. #lizzo #goodashell #womenempowerment #womensupportingwomen #wedding #jiltedbride #selflove #loveyourself #music #dance #memories #moments #weddingdress #bridesmaids #friends #carryingon ♬ Good as Hell – Lizzo

En el clip subido a TikTok se puede ver a la mayoría de los invitados brindando con la mujer por su soltería; además, la novia bailó con su papá y sus hermanos y pudo sacar su frustración y dolor destrozando el pastel nupcial. @kayleystead I just wanted to give a moment to thank the great men who are in my life and who also carried me through one of my toughest days. My Dad and my brother’s! Everyone has dreamed of their first dance however, mine wasn’t with my husband but was with the men I will always treasure. I danced with the groomsmen, my brothers and my dad (unfortunately I don’t have videos of me dancing with the groomsmen yet). My brothers and my dad made sure that whenever I cried throughout the day, that I always had a shoulder to cry on but they also reminded me of who I am and what I deserve. To honour my mum we danced to my mum’s favourite song by @Dolly Parton TikTok and @Willie Nelson … From Here to the Moon and Back. #carryingon #weddingdress #moments #memories #dance #music #loveyourself #selflove #jiltedbride #wedding #tothemoonandback #firstdance #firstdancevideo #brothers #dad #family #love #parents #siblings ♬ From Here to the Moon and Back (feat. Dolly Parton) – Willie Nelson

