La acusan de querer “opacar” a su hermana en el día de su novia por bajar 100 libras

No cabe duda que las novias, más que los novios, suelen ser el centro de atención en el día de su boda, en gran parte gracias al vestido elegido para tan importante ceremonia.

A ninguna novia le gustaría pasar a segundo plano en el día más importante de su vida por culpa de algún invitado o invitada que pueda llegar a llamar la atención más que ella.

Sobre el tema, recientemente se ha vuelto viral un post hecho en Reddit, en donde una mujer usó el famoso sitio para desahogarse luego de que fuera señalada de haber querido “opacar” a su propia hermana en el día de su boda, al aparecer ese día con 100 libras menos.

“I Am The A**hole” es como esta mujer de 28 años tituló su post de desahogo, en donde pidió la opinión a los demás usuarios respecto a si su hermana tiene razón o no de estar muy molesta con ella.

Resulta ser que la mujer no vive en la misma localidad que su familia y esto, más la pandemia del coronavirus, la han mantenido alejada de ellos en el último año y medio. Además, no le gusta publicar cosas de su vida privada en redes sociales, por lo que nadie sabía de su transformación física, lo único que les llegó a comentar es que había tomado decisiones para estar más saludable pero no les comentó sobre su pérdida de peso pues en intentos anteriores había fracasado.

Su hermana menor de 26 años se comprometió el año pasado y justo 2 semanas antes de su boda, decidió ir a visitarla para platicar con ella pormenores sobre el evento, encuentro que no tuvo el resultado esperado.

“Mi hermana se asustó al verme. Resulta que ganó un poco de peso y no lo noto mucho, todavía se ve muy bien. Pero creo que esta es la primera vez en nuestras vidas que soy más delgada que ella, siempre he sido la hermana gorda. En esencia me acusó de intentar opacarla y mis padres están de su lado. En realidad no estoy segura de si me equivoco aquí, ya que muchos miembros de mi familia se ponen de su lado”, explicó la mujer.

La publicación ha recibido más de 3,500 comentarios en donde algunos le recomendaron resolver la situación con su hermana y que la entendiera pues la boda pudo generarle mucho estrés mientras que otros le aconsejan alejarse de su familia pues pareciera no ser algo bueno para ella.

