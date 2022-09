Organización PRFI busca recolectar más de $100,000 para puertorriqueños afectados por huracán con evento “Fionathon” desde NYC

NUEVA YORK – Puertorriqueños en la diáspora y otras comunidades tendrán 24 horas ininterrumpidas para donar dinero para los damnificados por el huracán Fiona en la isla a través de la iniciativa nombrada “Fionathon”, encabezada desde Nueva York por las organizaciones “Puerto Rican Family Institute” y “Hope For Families and Children Foundation”.

La jornada de recolección de fondos “Fionathon, apóyanos a echarle una mano a Puerto Rico” iniciará este viernes a las 2 p.m. y se extenderá hasta las 2 p.m. del día siguiente, 1 de octubre.

Personal de ambas entidades que atienden a los boricuas en Nueva York estará destacado en las oficinas centrales de Puerto Rican Family Institute en Manhattan (145 Oeste de la calle 15) para liderar el maratón.

“Aliviar a las familias y comunidades necesitadas es la principal prioridad de nuestra fundación.

Estamos comprometidos en impactar directamente a todos los afectados. Queremos darle

esperanza y recordarles que no están solos. Existe una comunidad de puertorriqueños sólida en

el exterior lista para echarle una mano a Puerto Rico y ayudar”, indicó María Dávila-

Peguero, miembro de la Junta Directiva de Hope for Families and Children Foundation por medio de un comunicado de prensa.

Como parte de la actividad, los organizadores compartirán en punto de cada hora el avance en el proceso de recaudación a través de sus plataformas digitales (@Puerto Rican Family Institute/ @HopePRFI). Durante la jornada, también realizarán intervenciones en diversos medios de comunicación y prensa.

Las personas interesadas en donar podrán transferir su aportación a través de la cuenta de desastres del Banco Popular #6810392420, con número ruta #026008811 o por medio de la página web: https://www.hope4familiesandchildren.org/donate-now.

De esta forma, las dos entidades se suman a los esfuerzos de otros grupos de la diáspora que han emplazado a posibles donantes a enfocarse en el envío monetario a los damnificados en lugar de artículos de primera necesidad debido al manejo deficiente de los suministros enviados desde Estados Unidos inmediatamente después del huracán María en el 2017.

“No es que se desconfíe de las autoridades. Queremos tener la certeza y brindarles la tranquilidad a nuestros donantes acerca del paradero de las donaciones y que tengan evidencia tangible y medible del resultado de sus contribuciones”, respondió a preguntas de El Diario de NY Luis Rodríguez, CEO de Puerto Rican Family Institute.

Para garantizar que el dinero llegue a las comunidades más necesitadas, Rodríguez indicó que, a través de los municipios, han recabado información sobre las familias con más necesidad.

“Las organizaciones evaluarán cada situación en particular y viajaremos a Puerto Rico para entregarle personalmente un cheque y aliviar la difícil situación por la que atraviesan”, anticipó el portavoz.

Rodríguez precisó que tras el paso de María, la entidad entregó más de $100,000 dólares a diversas organizaciones sin ánimo de lucro en la isla, entre las que destacan: Centro de Investigaciones Folklóricas de Puerto Rico, Casa Paoli, Casa protegida Julia de Burgos y Foundation for Puerto Rico.

“En esta ocasión, hemos determinado apoyar de manera diferente a las familias y miembros de hogares en las zonas más afectadas a causa de los estragos del huracán”, agregó.

Las organizaciones no se han puesto una meta en cuanto a la cantidad de dinero que piensan recolectar, pero buscan superar el monto anterior.

“Decirte un número sería limitar las posibilidades de los posibles donantes y su capacidad financiera para aportar y ser parte de la solución. Lo que sí sabemos, es que tras el paso del huracán María se recogieron más de $100,000 dólares y estamos convencidos que este fin de semana podemos romper ese récord”, destacó el director ejecutivo.

Alcance de PRFI y HOPE

El Puerto Rico Family Institute es una entidad sin fines de lucro fundada en el 1960 que trabaja por los puertorriqueños y otras comunidades hispanas en la ciudad de Nueva York. Específicamente en Puerto Rico, ofrecen servicios de Head Start y Early Head Start.

El enfoque multiprogramas de la organización son los servicios humanos y de salud a familias con niños en distintas comunidades en NY.

La misión de Hope For Families and Children Foundation, fundada en el 1989, es recolectar fondos para cumplir con las metas de PRFI para ayudar a las comunidades en necesidad.

Panorama en Puerto Rico 11 días después de Fiona

Fiona azotó Puerto Rico como categoría 1 con vientos de 88 millas por horas el domingo 18 de septiembre, solo dos días antes de que se cumplieran los cinco años del catastrófico embate del huracán María en la isla, territorio de Estados Unidos. El sistema dejó millonarios daños en la infraestructura particularmente en el suroeste de la Isla y al menos 21 muertos.

A pesar de los esfuerzos de agencias federales como la de Manejo de Emergencias (FEMA) para distribuir millones en fondos para recuperación y reconstrucción, los complicados procedimientos para solicitar las ayudas y los rigurosos requisitos impuestos por la entidad han retrasado estos procesos.

Hasta este jueves, a 11 días del paso de Fiona, casi un 20% de los puertorriqueños no tenían servicio de energía eléctrica, uno de los principales problemas que dejó el ciclón. LUMA Energy, compañía extranjera contratada para suministrar el servicio a los isleños, anticipó que el restablecimiento del servicio en más del 90% en las regiones de Ponce y Mayagüez, las más afectadas por el paso, podría extenderse hasta el próximo jueves, 6 de octubre.

Recientemente, organizaciones de base comunitaria en la isla se unieron a miembros de la diáspora en Washington D.C. para pedirle al Congreso que establezca una vía que asegure que los fondos destinados a Puerto Rico lleguen a las comunidades y a las organizaciones que las representan.

Los activistas propusieron que, por medio de legislación o con enmiendas a programas de reconstrucción, se aseguren asignaciones directas para las comunidades y las organizaciones que las representan.

El reporte de El Nuevo Día sobre la sesión informativa realizada el martes en la Cámara de Representantes federal indica que Nayda Bobonis Cabrera, coordinadora de Política Pública de la organización Furia y residente del Caño Martín Peña, pidió que los proyectos con fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) incluyan una junta asesora con líderes comunitarios.

“Al no prestarle atención al conocimiento local están mal utilizando el dinero”, planteó, por su parte, Adi Martínez Román, directora de Operaciones del Centro Legal de Resiliencia, entidad que organizó el evento.

