A Elvis Crespo le dijeron de todo por su look en los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Elvis Crespo asistió a los Premios Billboard de la Música Latina 2022 y sorprendió con el look que decidió usar. El cantante lució un atuendo completamente negro, de pantalones muy anchos, un sueter con cuello y una chaqueta. Una cadena adornó este vestuario y unos lentes de sol negros cubrieron sus ojos.

En la cuenta de Instagram de Telemundo publicaron parte de la aparición de Elvis Crespo en la alfombra roja de la ceremonia de premiación y los usuarios de esta red social no dudaron en comentar refiriéndose a la apariencia del afamado intérprete de ‘Suavemente’.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron los internautas: “¿Arrasando o asustando?”, “Como se perdió el estilo…”, “Cuando haces tú primera ropa en la clase de costura”, “El que lo vistió, lo odia a muerte”, “Yo cada vez entiendo menos”, “Increíble, cómo sale así de su casa”, “Que caramba es eso??? Me voy…. Se me dańan los ojos” y “Por las carteras de Chanel y los perfumes de Dior”.

En la alfombra roja del evento también compartió con Giselle Blondet y Alix Aspe, conductoras de ‘La Mesa Caliente’, quienes estuvieron a cargo de entrevistar a los artistas a su llegada al evento musical.

Elvis Crespo fue el encargado del show de cierre en los Premios Billboard de la Música Latina. Para ese momento se puso un pantalón más ajustado con una falda sobre él y siguió luciendo camisa y chaqueta negra, sumando unos guantes de látex al look.

El artista cantó ‘Suavemente’ y ‘Neverita’ en un show con muchas luces, músicos tocando sobre el escenario y bailarinas en medio de los gritos de todos los asistentes que disfrutaron y bailaron al ritmo del merengue. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

