Angelique Boyer fotografió a Sebastián Rulli mientras tomaba una ducha y aseguran que está “bien tallado”

La actriz Angelique Boyer ha desenvuelto varios papeles en su vida, y uno de los más recientes ha sido el de fotógrafa, así lo dejó evidenciado con una imagen que compartió su pareja, Sebastián Rulli donde se le ve en un momento privado, pero, que sin duda estaba disfrutando. Además, él reveló que ella fue la que quiso capturar el momento.

“Viernes!! Toca LIMPIA y tallada a fondo porque tocaaaa!!

Esto no es brujería pero les aseguro que ayuda y funciona de maravilla

Hoy también te toca?”, fue el mensaje que acompañó la publicación que compartió a través de su cuenta personal de Instagram.

Rulli sorprendió a sus más de 11,7 millones de seguidores en la red social de la camarita al mostrarse en la manera que llegó al mundo, al tiempo que también hizo un llamado para que los internautas también se ducharan. Por ello, la imagen superó los 500 mil ‘me gusta’ y casi alcanza los seis mil comentarios.

“Se ve que había mucho frío”, “Como no quite la silla”, “Cálmate que levantas al gallinero”, “Más fuerte que el vinagre”, “No hagas eso Sebastián. Uno que te ve con un gran cariño y respeto de amiga”, “Se me ha caído hasta el móvil, con eso te digo todo”, “Todos los rinconcitos bien tallados, hermano”, “Jesús, María y José”, “Santo Cristo bendito, que el señor te reprenda por pecado”, “Debes tener cuidado, mi corazón no resiste este tipo de emoción”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

La pareja se ha consolidado como una de las más estables del mundo del entretenimiento, y es que fue hace aproximadamente una semana cuando cumplieron ocho años de relación, y además pretenden seguir sumando experiencias juntos.

A través de su cuenta personal de Instagram, Boyer le dedicó un bonito pero extenso mensaje a su pareja al tiempo que le agradeció por todas las experiencias obtenidas durante todo este tiempo en el que han compartido juntos. Además, explicó que “me llenas en todos los sentidos”.

