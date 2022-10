Chris Hemsworth acaba de lanzar su propia productora

No cabe duda que Chris Hemsworth, quien saltó a la fama por su papel de Thor en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel, ha conquistado Hollywood, pero ahora quiere ser algo más que una estrella.

Un sueño que comparten numerosos actores es producir películas y series de televisión por ello, Chris se ha asociado con el productor Ben Grayson para crear su nueva casa productora ‘Wild State’.

Según Variety, ambos ya tienen proyectos sin guión en proceso con NatGeo con un enfoque en la producción de programación de aventuras, exploración, viajes y ciencia.

“Como fans de toda la vida de National Geographic, estamos encantados de poder continuar y profundizar nuestra asociación con ellos junto con toda la plataforma Disney Plus”, dijo Chris Hemsworth en una declaración conjunta con Ben.

“‘Wild State’ se dedica a generar narrativas inmersivas que entretienen y arrojan luz sobre temas importantes en todo el mundo” Chris Hemsworth

“Estamos agradecidos por la oportunidad de contar historias importantes y de gran impacto en un espacio sin guión respaldado por el apoyo de la principal marca mundial de conservación y medio ambiente en Nat Geo”, continuó.

Por otra parte, los jefes de National Geographic calificaron a la pareja de “socios excepcionales” con los que colaborar.

“Chris y Ben han sido unos socios excepcionales con los que trabajar, dedicados a crear y producir la programación no guionizada más apasionante. Estamos encantados de iniciar esta asociación a largo plazo con ‘Wild State’ y no podemos esperar a construir la próxima generación de contenidos factuales de éxito con ellos”, afirmó Tom McDonald, vicepresidente ejecutivo de Global Factual and Unscripted Programming de la cadena.

El debut de Chris Hemsworth fue en ‘Star Trek’ (2009) en la que fue elegido para el papel del padre del Capitán Kirk y desde entonces no ha dejado de ascender a la fama. Sin embargo, la carrera de Chris comenzó en la televisión australiana cuando conseguía papeles cada vez más importantes.

Su mayor éxito fue la serie ‘Home and Away’, una de las series más largas y longevas. Hemsworth rodó 189 capítulos hasta abandonar la serie en 2007, y después tuvo un período de descanso.

