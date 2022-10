Myrka Dellanos se pone un vestido que lució hace 17 años y dicen que ahora se le ve mejor

Mientras Myrka Dellanos se preparaba para asistir a los Premios Billboard de la Música Latina 2022 ocurrió un accidente: a la presentadora se le rompió el cierre del vestido que había elegido para lucir en el Watsco Center de la ciudad de Miami, lugar en donde se llevó a cabo la gala musical que celebró a la música en español.

Ante el accidente su estilista rápidamente buscó más opciones para poder solucionar esta situación y la respuesta fue que Dellanos luciera el mismo vestido que usó hace 17 años en una ceremonia de los Grammys y el resultado causó sensación en los seguidores de la presentadora de ‘La Mesa Caliente’.

El vestido es púrpura y parece de terciopelo, se ajusta en la parte superior del cuerpo y luego cae en una falda más amplia después de las rodillas. En una primera foto aparece Dellanos en la actualidad luciendo este vestido en la alfombra roja, mientras que en la siguiente foto que publicó se ve la comparación del día en que se lo puso hace 17 años y de ahora.

“Me puse el mismo vestido de hace 17 años atrás que usé para los Grammy’s! Me tenían preparado un vestido amarillo precioso de @paoestefania y se rompió el zipper al momento de ponérmelo! Inmediatamente mi estilista @benditoclosetstyle me buscó más opciones y por fin decidimos sacar este vestido de mi storage y gracias a Dios me sirvió!”, fue parte de lo que dijo Dellanos en esta publicación de Instagram.

Como era de esperar sus seguidores en esta popular red social reaccionaron: “Pues un buen momento para apreciar lo bella que te conservas”, “WOW… te ves más hermosa que nunca! Myrka = buen vino”, “En ambas te ves divinamente preciosa” y “Te quedo perfecto, creo que se te ve mucho mejor” fueron parte de los comentarios que le dejaron a la conductora de ‘La Mesa Caliente’.

