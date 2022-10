Nueva York cambia el proceso de admisión a las escuelas secundarias selectivas en beneficio de “los mejores” alumnos

La ciudad de Nueva York está reforzando los criterios de admisión a las escuelas intermedias selectivas que habían sido relajados durante la pandemia, un cambio que algunos padres dijeron que fue injusto, mientras otros esperaban que redujera las disparidades raciales.

Ahora las escuelas intermedias pueden volver a usar las calificaciones y los puntajes de las pruebas para decidir qué alumnos admitir, informó The New York Times.

El jueves el canciller escolar, David Banks, presentó la nueva política, que vuelve a priorizar el rendimiento académico al evaluar a los solicitantes de algunas de las escuelas secundarias públicas más selectivas de la ciudad.

Our schools, like our society, should be a colorblind meritocracy https://t.co/3sNoYHdTO2 — Thomas Themis (@thomas_themis) September 30, 2022

“Creemos en los altos estándares”, dijo Banks en una conferencia de prensa, citado por New York Post. “Creemos que hay estudiantes académicamente talentosos que están logrando un alto nivel en las escuelas de toda la ciudad”.

Es un cambio de las políticas adoptadas cuando Bill de Blasio era alcalde, que atrajo a más estudiantes de bajos ingresos a algunas de las escuelas públicas más elitistas de la ciudad. Ahora terminará la lotería aleatoria para las escuelas intermedias.

En las escuelas secundarias competitivas los estudiantes con promedios A tendrán prioridad. Las loterías generaron críticas de padres asiático-estadounidenses, entre otros, quienes dijeron que sus hijos perdieron oportunidades por las que habían trabajado arduamente.

Quienes habían aplaudido los cambios de De Blasio dijeron en su momento que los estudiantes negros y latinos estaban subrepresentados en escuelas selectivas, y esperaban se hicieran permanentes como una forma de acelerar la integración.

Aquellos cambios no se aplicaron a nueve escuelas secundarias especializadas, incluidas Stuyvesant High School, Bronx High School of Science y Brooklyn Technical High School, y las medidas más recientes no las afectarán.

Banks, quien se convirtió en canciller escolar este año con la llegada del alcalde Eric Adams, dijo que hacer retroceder las políticas de la administración anterior aumentaría el acceso de las “comunidades que históricamente han estado excluidas de las escuelas selectivas” al tiempo que recompensará a los alumnos académicamente destacados.

“Es de vital importancia que, si trabajas duro y obtienes buenas calificaciones, no te arrojen a la lotería con todos”, dijo el canciller Banks.

Su anuncio se produjo cuando los funcionarios de educación de la ciudad enfrentan varias crisis. Los puntajes de las pruebas estatales estandarizadas publicados el miércoles mostraron que muchos estudiantes se habían quedado atrás durante la pandemia, particularmente en matemáticas.

Además, muchos alumnos hispanos, negros y de bajos ingresos continúan rezagados con respecto a sus compañeros blancos, asiáticos y de mayores ingresos. Y la inscripción está disminuyendo: aproximadamente 120,000 familias han dejado las escuelas públicas tradicionales de la ciudad en los últimos cinco años.

Se estima que una cuarta parte de las aproximadamente 400 escuelas secundarias de la ciudad que usan pantallas de admisión pudieron considerar métricas como calificaciones durante la pandemia. Pero los resultados de las pruebas estatales no se tuvieron en cuenta, y otros cambios significaron que los estudiantes que sacaron B se agruparon en un grupo con los que obtuvieron A. Eso hizo que el número de lotería de cada estudiante fuera mucho más importante.

Ahora, los estudiantes con promedios A en el 15% superior de su escuela, o en toda la ciudad, tendrán prioridad para la inscripción, pero no se considerarán las pruebas estatales.