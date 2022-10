Adamari López reta públicamente a Rodrigo Vidal, el conductor de ¿Qué Dicen los Famosos?

¿Qué Dicen los Famosos? es el nuevo programa de Telemundo, que se puede ver todos los domingos a las 7PM/6C. El primer día de competencia lo vimos en su estreno el pasado domingo, en donde las celebridades de La Casa de los Famosos 2 barrieron con los chicos de Top Chef VIP.

Rodrigo Vidal estuvo hoy en el matutino de Telemundo promocionando este proyecto y ahí Adamari López lo retó públicamente, para demostrarle que contestar rápido no es una de sus virtudes. La puertorriqueña le ofreció competir y contestar preguntas triviales. El actor mexicano demostró ser mejor conductor que participante, ya que no le atinó ni una vez. Adamari es la más rápida de Telemundo.

Pero parece que Adamari no tiene suerte en todos los retos y es que con los de Exatlón no tuvo la misma suerte. Al contrario, en dos intentos no logró colocar ninguno de los aros dentro del poste.

Adamari hizo su mejor esfuerzo y parece que de tres tiros dos fueron buenos, y para no quedarse sin meter el tercer anillo, la puertorriqueña hizo uso de su gracia y del sentido del humor realizando una pequeña “trampa” que quedó inmortalizada en el siguiente video.

Será que ahora que la vimos en efecto visitar la arena de Exatlón USA Edición Mundial, la veremos también competir en ¿Qué Dicen los Famosos?, pero hoy de verdad…

Lee más de Qué Dicen los Famosos aquí:

Rodrigo Vidal enfrenta a las estrellas de La Casa de los Famosos 2, contra el talento de Top Chef VIP en el set de “¿Qué Dicen Los Famosos?”

¿Qué dicen los Famosos? de Telemundo enfrenta a Top Chef VIP con La Casa de los Famosos 2

‘¿Qué Dicen los Famosos?’ tuvo a sus primeros ganadores y Laura Bozzo se alegró por ayudar a niños con cáncer