‘¿Qué Dicen los Famosos?’ tuvo a sus primeros ganadores y Laura Bozzo se alegró por ayudar a niños con cáncer

El pasado domingo 2 de octubre Telemundo estrenó un nuevo programa que lleva por nombre ‘¿Qué dicen los famosos?‘ con la particularidad que durante su primera emisión contó con los exparticipantes de un reconocido reality show, y es que ellos fueron: Laura Bozzo, Daniella Navarro, Natalia Alcocer y Luis ‘Potro’ Caballero.

Además, por tratarse de una competencia, estas reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento se tuvieron que enfrentar a unos exconcursantes tales como fueron otros cuatro de ‘Top Chef VIP’, programa que también transmitió el mismo canal de televisión.

Zuleyka Rivera, Aida Cuevas, Mauricio Islas y Lamba García fueron los contrincantes que se debatieron el premio de la noche, dinero que no sería para ninguno de ellos, en esta ocasión todo fue con un objetivo bastante especial, y es que debían donarlo a una fundación que lo necesitara, y así sucedió.

El equipo ganador durante la primera entrega de esta competencia fueron los que participaron en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Por ello, tomaron la determinación que esos fondos fuesen dirigidos al St. Jude, hospital de niños y adolescentes con cáncer.

"Los verdaderos ganadores son los niños con cáncer del hospital de SAN JUDE, feliz por ellos, hacen una labor maravillosa. Me encantó poder colaborar y vamos con todo. Bendiciones", escribió la presentadora peruana en su cuenta personal de Instagram.

Al inicio la recompensa sería de 5,000 dólares. Sin embargo, existe una estrategia que iba depender de las rondas anterior que los equipos hayan ganado, luego de eso les dirían si podrían o no doblar la cantidad de dinero para colaborar con más al centro de salud que les correspondió y que está ubicado en Memphis, Tennessee.

Rodrigo Vidal, quien es el conductor de este espacio, a través de su cuenta personal le consultó a sus más de 67 mil seguidores de Instagram si habían visto la competencia, al tiempo que resaltó que tienen un cita el próximo domingo con otras reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by Rodrigo Vidal (@soyrodrigovidal)

