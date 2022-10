Novio sufre grave accidente durante su boda cuando trataba de demostrarle su amor a su esposa

Una pareja nunca se imaginó que su noche de bodas la terminarían pasando en un hospital gracias a una “ingeniosa” idea que tuvo el novio durante su boda, quien hizo algo osado para así demostrarle a su esposa todo el amor que siente por ella, sin imaginarse que las cosas saldrían mal.

En redes sociales, un videógrafo llamado Tom Healy subió un video de la boda de un hombre llamado Adam Quinn con su novia Helen, quien decidió realizar durante la fiesta de su boda un baile exótico para así demostrarle cuánto la ama.

En el clip se puede ver a Adam bailando alegremente cuando de repente, se resbala y cae al suelo, cayendo bruscamente sobre uno de sus hombros. De inmediato, el hombre se levantó y salió corriendo del círculo de amigos que lo rodeaban.

Y como si fuera chiste, Helen, la novia, indicó que tal y como dicen los votos matrimoniales “en la salud y en la enfermedad”, minutos más tarde, tuvieron que llamar a los paramédicos, quienes llegaron a la fiesta para llevarse al novio al hospital.

Ahí le notificaron que Adam se había dislocado el codo, producto del resbalón que se metió por la cantidad de cerveza regada que había en el baile.

Finalmente, Helen decidió tomar la situación con humor subiendo a Instagram una foto de ella y de su ahora esposo pasando la noche de bodas en el hospital. View this post on Instagram A post shared by Helen Quinn (@helzyfc)

Tras meses del incidente, el esposo de Helen se ha recuperado.

