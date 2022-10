Pablo Lyle recibirá sentencia a finales de octubre: podría pasar entre 9 y 15 años de cárcel

Después de tres años de retraso, Pablo Lyle fue declarado culpable de provocar la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Esta decisión se tomó este 4 de octubre en el juicio a cargo de la jueza Marisa Tinkler Mendez, luego de varias horas de deliberación por parte del jurado que estuvo conformado por seis ciudadanos de Florida.

Sólo un día antes Lyle había comunicado a la jueza Tinkler, que por iniciativa propia y bajo el consejo de sus abogados no testificaría en la audiencia.

El caso se remonta a 2019, cuando el actor propinó un puñetazo durante un altercado de tráfico a Juan Ricardo, quien murió días después a causa de un traumatismo en la cabeza.

Y tras el veredicto, el actor mexicano conocido por protagonizar ‘Mirreyes vs godínez’ fue llevado inmediatamente bajo custodia y dichas imágenes comenzaron a circular como pólvora en redes sociales.

Pablo Lyle pasó tres años en arresto domiciliario con una fianza de $50,000 y un monitor GPS en el tobillo que indicaba a las autoridades sus movimientos las 24 horas del día, esperando que se realizara el juicio, que comenzó finalmente el pasado 20 de septiembre después de varios retrasos por la crisis sanitaria.

¿Cuál puede ser la sentencia de Pablo Lyle?

Aunque la intención de Pablo Lyle no era matar a Juan Ricardo Hernández, el haber detonado la muerte de este lo llevaría a pasar varios años tras las rejas.

La jueza Marisa Tinkler indicó que la defensa de Pablo Lyle, de 35 años, podrá presentar alguna apelación sobre el veredicto el próximo 26 de octubre. Mencionó que por el delito de homicidio involuntario, Lyle podría enfrentar una pena de hasta 15 años.

