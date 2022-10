Cristián de la Fuente le pedirá perdón a su esposa Angélica Castro y a su hija Laura las veces que sean necesarias

Cristián de la Fuente sigue siendo, actualmente, uno de los hombres más buscados por las cámaras de la prensa del mundo del entretenimiento, luego de que Primer Impacto hiciera del conocimiento público lo que éste había hecho el pasado 15 de septiembre, en Ciudad de México, lejos de su esposa Angélica Castro y de su hija Laura.

“Infiel”, esa es la viñeta que muchos le han adjudicado al famoso actor chileno, tras verlo besándose apasionadamente con una mujer que no era su esposa, la madre de su única hija. El actor ya en una ocasión ofreció disculpas públicas y admitió haber cometido un error debido al alcohol que había ingerido.

Pero, después de que la infidelidad se hizo del conocimiento de todos, la actriz chilena dejó de seguir a su aún esposo y se ha mantenido completamente en silencio, más no ha dejado de publicar imágenes y videos de su día a día. Pero sí parece haber dejado una indirecta con el tema de “Se acabó” en el siguiente video. ¿Lo habrá visto Cristián?

En un último encuentro de Cristián con los medios éste aseguró que sólo debe pedirles perdón a su esposa e hija: “Quiero agradecerles todo el interés que ustedes tienen, pero las únicas personas con las cuales tengo que hablar y pedirles perdón, enmendar el error que cometí y tratar de ser una mejor persona es a mi familia. Muchas gracias”, dijo el chileno en declaraciones que recogió el portal de Mezcalent.

Jorge Salinas defiende a Cristián de la Fuente

El actor Jorge Salinas ha salido en defensa de Cristián de la Fuente con este mensaje: “A veces las fotos, los videos no son lo real, son ‘sobrepuestos’; por otro lado, yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes. No juzguemos tanto, somos todos humanos”.

Éste también agregó: “Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa y no pasa nada, finalmente es un tema de pareja”, en declaraciones dadas en exclusiva a Mezcalent.

Para este momento, Salinas no sabía que su amigo había admitido el error, razón por la cual tuvo que decir: “¿Ah, en serio? Pues imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pende… y si su mujer dice ‘no pasa nada’, pues entonces no pasa nada, no hay que hacer tanto drama”.

Pero el esposo de Elizabeth Álvarez no quiso justificar el error aceptando el alcoholismo como excusa, por eso aclaró: “Nos escudamos en eso, pero no; el ser humano tiene que ser responsable de sus actos y cada acto tiene consecuencias, positivas o negativas, y hay que asumirlas porque somos responsables”.

