Daniela Di Giacomo íntima: Su debut como host de ‘Tu Vestido de 15’, le responde a los que le piden que esté más en Univision

Daniel Di Giacomo, a quien conocimos en Univision, nos sorprende con su espontaneidad, humor y desparpajo cada vez que habla de moda en ‘El Gordo y la Flaca’. Pero ahora fue un paso más allá en su carrera, con su debut como host de ‘Vestido de 15’, una producción original de 360 POWWOW, que puedes ver por Discovery Familia.

En exclusiva hablamos con ella de esta experiencia, y de paso le responde a los que piden todo el tiempo que esté más en la pantalla de Univision.

-Presentadora de ‘Vestido de 15’ en una serie tan fashion como real, ¿cómo vives esta aventura?

Daniela Di Giacomo: Estoy muy emocionada, una oportunidad que me dio Discovery Familia, tiene mucho que ver con lo que sin querer mi carrera ha sido, que es hablar acerca de moda, acerca de ropa, porque yo no soy muy fan de la moda, soy más fan de lo que te funciona, de lo que te gusta, de lo que te queda bien y lo que te hace sentir bien… Esto, además, es una tradición que es tan bonita, que está tan arraigada a nosotros los latinos, y qué mejor manera de andar también celebrando este mes de la hispanidad, que lanzando un programa de una tradición que es muy nuestra.

Daniela Di Giacomo conduce ‘Vestido de 15’. Foto: 360 POWWOW

Además, con historias de niñas viviendo aquí en los Estados Unidos, que también me parece que es algo importante destacar… Es dedicado a las muchachas que vendrían siendo esta segunda generación que nacieron en sus países o migraron para acá, pero que están creciendo igualito con todo esto que es tan nuestro.

-Cuando te llega este proyecto, ¿qué es lo primero que pensaste o recordaste?

Daniela Di Giacomo: Me recordé como yo no celebré mis 15, pero bueno, creo que lo mío es más un tema familiar, tiene que ver mucho con las tradiciones en tu familia, mis abuelos fueron inmigrantes en Venezuela, entonces creo que la cabeza para nada estaba en: “vamos a hacer un rumbón sabroso”, era “vamos a sobrevivir y ya está”… En aquella época la cosa fue mutando en que podías escoger un viaje o podías escoger la fiesta o podías escoger nada más la sesión de fotos, que eso lo descubrí gracias a este programa, que hay muchísimas opciones y que las mujeres, porque ya tienen 15 años, te das cuenta que igualito quieres como vivir esa experiencia, de ponerte un vestidote, porque al final también es una excusa para verte como una princesa y sentirte así.

Tú piensas que tú estás en esa tienda: “Ay, ese vestido nada que ver, cómo se le ocurre “… Y se lo ponía, y no te puedo explicar así como que, “lo necesito así sea por probármelo y echarme un maratón con el vestido” … Pensé muchas cosas, viví muchas cosas, creo que hoy en día no sé si quisiera hacer la fiesta, pero definitivamente me echaría la pasada por la tienda a probarme todos los vestidos, y por lo menos te grabo un Reel.

Daniela Di Giacomo conduce ‘Vestido de 15’. Foto: 360 POWWOW

-¿Qué descubriste del formato reality?

Daniela Di Giacomo: Soy amante de la televisión en vivo, pero este formato me pareció delicioso, primero porque además está interactuando y conociendo a otras personas, y al final yo creo que con la rapidez con la que vivimos hoy en día, uno piensa que nos volvemos muy individualista. Se nos pierde a veces la perspectiva de la realidad, que hay otras realidades, y que hay otras historias, haber vivido esto de cerquita como que otra vez aterrizas, y sin querer también conectas con el agradecimiento.

Hay gente que ha tenido carencias, y tiene unas historias, que han llegado a este país y le ha tenido que echar un camión de ganas para poder avanzar y progresar y evolucionar. Yo tampoco voy a decir que lo mío ha sido un tobogán de fácil. Me causaba mucha gracia el tema de los confesionarios, cuando tú te sientas sola a hablar con la cámara.

–Dentro de lo que nos puedas contar ¿qué te impactó o a que deberíamos estar muy atentos?

Daniela Di Giacomo: Una de las historias que a mí más me encantó, además porque esta niñita es pilisíma, una niñita que no sabía que tenía deficiencia al oír, no escucha perfecto, no escucha las consonantes, y se dio cuenta muy de grande, y lo que hacía ella es que leía labios, entonces cuando pasó el tema de la pandemia, se dio cuenta que no entendía bien a las personas. Su papá, estilo Serena Williams, que la entrenó solo, un papá cubano que empezó a armar cosas en el patio, para que ella practicara a jugar tenis… La chama tiene ganas de comerse el mundo, entonces vi muchos casos de este tipo, de personas que no están dispuestas a detenerse.

-Como bien dijiste, la carrera te ha llevado al mundo fashion, ¿te gusta, es lo que quieres?

Daniela Di Giacomo: Yo quiero todo, yo quiero el mundo entero… Cuando estaba escogiendo qué carrera estudiar solo quería una carrera que pudiera ayudar a la gente, y al final terminé cogiendo comunicación social porque quería convertirme en periodista de guerra… La vida me llevó por el entretenimiento, y hoy en día he entendido que el entretenimiento también es demasiado importante, uno necesita desconectarse, la vida es demasiado caótica, tenemos muchos problemas, entonces también por eso me he ligado mucho el tema de la comedia… Yo quiero todo, quiero actuar, quiero actuar además en comedia, quiero empezar a hacer stand up.

A mí lo de la moda se me dio porque cuando me mudé acá yo quería estudiar asesoría de imagen por mí, y porque quizás podía ser como una cosa para yo aprender, y hacer otro trabajo… Sin querer se me fue dando la oportunidad con Rodner (Figueroa) de hacer el ‘fashionometro’, dentro de Univisión… Yo hice deporte que trabaje un tiempo con un canal de deportes, entretenimiento ha sido la mayoría de mi carrera, ahorita estoy como en una onda de hacer como trabajo un poquito más investigativo, hice el caso de Johnny Depp, y la gente le ha gustado porque lo cuento muy coloquialmente… Al final estoy tratando de hacer contenido y experimentar con las cosas que me entretienen a mí, que me gustan a mí.

Daniela Di Giacomo conduce ‘Vestido de 15’. Foto: 360 POWWOW

–Cuando compartía en redes que te iba a entrevistar, me pidieron que te preguntara, por qué no estás más tiempo o no estás haciendo más cosas con Univision como antes…

Daniela Di Giacomo: Con Univision siempre he hecho el segmento de moda dentro de ‘EL Gordo y la Flaca”, hubo un momento en que a veces estaba yendo 3 veces a la semana. Han pasado cosas en estos días que, obviamente, la moda pasa a segundo plano totalmente y listo. Lo que hacía antes era la posición de fashion en las alfombras rojas, yo tuve un tiempo que salí de Univision, tenía varios proyectos en ese momento, y ahorita volví… Lo que dejé de hacer las alfombras, que es algo que me divierte un pocotón, pero eso también sé qué pasó motivado en su momento porque a la gente no le gustaba que hablara en ‘El Gordo y la Flaca’ de quien no me había gustado su ropa…

Yo todos los días hablo con Mariela (Cardona, VP productora ejecutiva de ‘El Gordo y la Flaca’), mi jefa, y siempre le digo que yo estoy dispuesta, que cualquier casting que haya, que me den la oportunidad a mí de crecer, ahora estoy proponiendo un pocotón de cosas para hacer en VIX, siempre como que estoy tratando de moverme. A mí me gusta trabajar.

–Tirémoslo al universo, si tú dijeras: “Lo próximo que quiero hacer es”…

Daniela Di Giacomo: Me gustaría mucho hacer algo que tenga que ver con comedia, ya sea una serie relacionada con comedia, ya sea un reality de estos que están viendo vídeos cómicos. Un show donde yo pueda simplemente reaccionar y divertirme, porque creo que en los últimos años he descubierto que, saltándome la peluca, siendo yo a plenitud es cuando más conecto con la gente, cuando más me divierto yo, y cuando la gente también más disfruta lo que estoy haciendo. Lo que te iban diciendo toda la vida cuando uno es chiquito, de tu conquista el mundo siendo tú, que sólo hay uno, creo que ahorita me lo he creído más… Yo quiero reírme, pasarla bien, y lo que te dije: paz y billete.

