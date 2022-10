Detenidos al menos 26 cubanos que llegaron en una balsa a una exclusiva isla de Miami

El Jefe de la Patrulla Fronteriza de Miami, Walter N. Slosar, informó sobre la detención en horas de la madrugada de este jueves de 26 cubanos que llegaron a territorio estadounidense a bordo de una “embarcación rústica”, específicamente a la isla Cayo Vizcaíno, unida a Miami.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de la Patrulla Fronteriza detalló que son 24 hombres y dos mujeres quienes podrían estar enfrentandose a ser repatriados a Cuba.

El oficial estadounidense publicó fotografías de la “embarcación rústica” pintada de color azul y llamada “Manatí”, que se encontraba ya en un mal estado y vacía, en el parque estatal Bill Baggs, una reserva natural en Cayo Vizcaíno.

“A las 3:00 a. m., agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. junto con socios locales de LE respondieron al aterrizaje de un migrante en Key Biscayne”, detalló el oficial vía Twitter.

Las autoridades hasta el momento no han ofrecido mayores detalles sobre los balseros de esta embarcación, otra de la larga lista de llegadas de cubanos a EE.UU. por vía marítima.

#BREAKING: At 3:00 a.m., U.S. Border Patrol agents along with local LE partners responded to a migrant landing in Key Biscayne. 26 Cuban migrants (24 adult males, 2 adult females) were taken into custody after arriving on a rustic vessel. #thursdaymorning #florida #Cuba pic.twitter.com/tR6RXnQ3Fk — Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) October 6, 2022

Más temprano, en horas de la tarde del jueves, el oficial también habia dado a conocer la detención de 15 migrantes cubanos que llegaron a suelo estadounidense en dos embarcaciones caseras, específicamente al Parque Nacional Dry Tortugas.

Estas personas habrían quedado varadas en en la isla y fueron rescatados por agentes de la Patrulla Fronteriza.

“No se reportaron heridos”, aclaró el oficial a través de Twitter, junto a imágenes de las embarcaciones. 15 Cuban migrants were taken into #BorderPatrol custody on #Wednesday after making landfall on two homemade vessels in the Dry Tortugas National Park. The migrants were stranded on uninhabited islands & rescued by @USCGSoutheast. No injuries reported.#cuba #florida #cbp pic.twitter.com/smJctROYn7— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) October 5, 2022

También le puede interesar:

–Al menos 27 balseros cubanos fueron detenidos frente a las costas de Florida

–Llega hasta Florida balsa calcinada con un uniforme de policía cubano

–24 migrantes detenidos y un desaparecido en un naufragio en Florida