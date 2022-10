Ciudad en Canadá coloca una estatua de Cheeto de 17 pies de altura

Cheetos tiene una estatua gigante de 17 pies de altura en una pequeña ciudad canadiense. La nueva atracción que se puede observar desde la carretera es una estatua de una mano con un pulgar y dos dedos sosteniendo en el aire una pieza de Cheetos Puffs.

El hogar de la estatua inspirada en los Cheetos es Cheadle, Alta, en 400 Railway Ave. La aldea de Cheadle se encuentra en el condado de Wheatland, a unos 35 kilómetros al este de Calgary. No muy lejos, en Mundare, también se puede encontrar la salchicha más grande del mundo.

Cheadle, Alberta, the home of the new Cheeto finger statue. 😯 pic.twitter.com/rJTu87Wex1