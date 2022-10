“Mi cráneo no está soldado. Tengo una fisura”: Raúl Jiménez se sinceró sobre su lesión

Aunque ha pasado casi dos años luego del choque entre Raúl Jiménez y David Luiz, el futbolista mexicano no ha logrado recuperarse al 100% de la fractura de cráneo que sufrió.

En una entrevista para la plataforma Star + el delantero de los Wolverhampton aseguró que aún no ha logrado la regularidad que desea tras la lesión.

Aunque su recuperación ha ido evolucionando satisfactoriamente con la ayuda de una banda protectora que usa en cada partido, la fractura continúa ahí.

“Ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado, y es de protección para que no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es muy difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, contó Jiménez.

Aunque el riesgo siempre estará latente, Jiménez dijo que superó el miedo a cabecear, y ya tiene un contacto más normal con el balón.

Además, el artillero contó que David Luiz siempre ha estado pendiente de su evolución, y que no existe enemistad entre ambos.

