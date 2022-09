Raúl Jiménez espera estar en condiciones para llegar a Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está a poco de comenzar y México será una de las selecciones que estará en la mira de muchos debido a que compartirá grupo con Argentina y Polonia. Pero también porque aún existe la duda de quienes formarán su delantera y es Raúl Jiménez es uno de los candidatos.

Jiménez, actual jugador del Wolverhampton de Inglaterra, está recuperando poco a poco su nivel en el engramado para tener más confianza e ir por la convocatoria del entrenador Gerardo Martino. Por otra parte, no le hace mucho caso a sus lesiones y espera estar en plenas condiciones en los venideros meses.

“Sí, me siento bien, al 100 por ciento, pero todavía no llego a ese nivel que mostré antes de la lesión, pero estoy a tiempo y ojalá llegue en los próximos meses para llegar a mi máximo en el Mundial. Me siento bien, tomaron precauciones para que no fuera algo más serio. Lo bueno es que el Mundial está cerca”, comentó Raúl Jiménez.

Asimismo, el delantero de 31 años ha dejado buenas sensaciones a partir de la pretemporada y ahora en la actual Premier League para el Wolverhampton, siendo esto algo muy importante para él y para el club en donde milita.

“Bien, contento, en un buen momento, creo que en la pretemporada venía haciendo goles, tuve la lesión de la rodilla, paré un poco, regresé cuando la Premier League ya estaba iniciada, pero bien, creo que estoy haciendo bien las cosas, falta todavía para estar lo mejor que puedo estar pero voy por buen camino”, finalizó el mexicano.

De esta manera, si Jiménez logra solucionar sus problemas físicos y acumula una buena cantidad de goles, el “Tata” Gerardo Martino, no dudará en convocarlo para la próxima cita mundialista. Además de que Jesús ‘Tecatito’ Corona pudiera perderse el certamen por una lesión en su rodilla.

