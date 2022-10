Salvador Zerboni le contesta a Juan Rivera y dice que él pensaba que sólo Lupillo era hermano de “La Diva de la Banda”

Salvador Zerboni se llevó el segundo lugar de La Casa de los Famosos 2, y ahora que está afuera de la casa más famosa de Telemundo la prensa lo ha buscado para saber si Juan Rivera lo había buscado para solventar la incomodidad que surgió en éste al saber que el actor había hablado sobre la trágica muerte de Jenni Rivera, y las circunstancias de la misma.

Zerboni le dijo a los medios que él como cualquier otra persona que ha escuchado los rumores acerca de la muerte de “La Diva de la Banda” opinó sobre si éste fallecimiento fue un accidente o no. “Conté lo que había escuchado, como todos… la polémica de cómo fue -que murió Jenni Rivera-“, dijo Salvador Zerboni.

Los reporteros le contaron al actor que Juan Rivera lo cuestionaba increpándolo con preguntas como: “¿Quién eres tú para hablar de cómo murió su hermana?”. También le dijeron que a raíz de esto, el productor quería incluso entrar a la casa a la mitad del reality, a lo que el mexicano entre risas dijo: “Pues que haga fila, no es el único”. Pero el comentario más fuerte de Zerboni vino cuando dejó claro que él no sabía que Jenni Rivera tenía más hermanos: Yo pensé que Lupillo era su hermano… No sabía que había más”.

Ahora, más allá de cualquier malestar que estos hechos le hayan podido ocasionar al segundo lugar de La Casa de los Famosos 2, éste dice con toda tranquilidad: “Espero que ya se le haya pasado el enojo”, y le hace ver a Juan Rivera que al final, él lo único que hizo fue opinar tomando en cuenta los argumentos que todos han escuchado sobre la muerte de la mamá de Chiquis Rivera, ya que al día de hoy gran parte de la opinión pública está dividida y hay quienes aseguran que no fue un accidente.

