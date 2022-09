Salvador Zerboni le contesta de manera contundente a Ivonne Montero

La Casa de los Famosos 2 fue el lugar en el que la amistad de Ivonne Montero y Salvador Zerboni encontró su final. Fueron novios y han sido compañeros de trabajo en varias ocasiones. Sin embargo, muchas de las palabras que el actor dijo de su ex ahora le están pasando factura, porque Ivonne no quiere volver a saber de él.

La actriz y cantante ha reiterado que si bien es cierto Salvador la acompañó cuando su hija Antonella estuvo gravemente hospitalizada por el problema cardíaco que posee, éste siempre llegó seguido de un fotógrafo para que lo tomara en el hospital mientras se encontraba con ella, esto pasó en el año 2014.

Salvador decidió dar la cara ante la prensa para abordar estas declaraciones con una respuesta contundente para la ganadora de La Casa de los Famosos 2: “Yo creo que todo es muy subjetivo. Yo acababa de hacer ‘La Reina del Sur’, ¿tú crees que yo necesitaba hablarle a alguien de la prensa? Pues no, la verdad me seguía a todos lados, yo estoy muy contento, siempre agradecido y pues era complicado esconderme y yo tenía que estar en el hospital; bueno, quería estar con ella”.

Las palabras del actor de La Reina del Sur fueron dadas para las cámaras de Mezcalent y también agregó: “Y sí efectivamente muchas veces me siguieron, había veces que los podía evitar, había veces que no. Uno se trata de esconder en este tipo de temas, no es algo como para divertirse o platicar mucho pero bueno, yo escondí lo más que pude”.

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

Ivonne Montero y Nacho Casano son la telenovela que el público de LCDLF2 se quedó sin ver y ansía tener

Nacho Casano elimina a Niurka Marcos de su Instagram; ¿terminó la alianza que se formó en La Casa de los Famosos?

Natalia Alcocer rompe el silencio y clama por ayuda: “Temo por mi integridad… No quiero convertirme en una estadística más”