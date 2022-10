Seguro Social enviará cartas a beneficiarios para detallar nuevo aumento en cheques por COLA a partir de enero del 2023

Aparte del anuncio oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) el próximo 13 de octubre, la agencia enviará cartas a los beneficiarios de sus programas para detallar el alcance del aumento de Ajuste por costo de vida (COLA) que representará un alza en los cheques a partir de enero del 2023.

La Oficina de Estadísticas Labores del Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunciará los datos sobre los niveles de inflación de septiembre durante la referida fecha. Usualmente, la SSA informa de la suma de COLA aplicable ese mismo día.

Sin embargo, como seguimiento a la oficialización de la noticia, la entidad enviará mediante correo postal a los retirados información sobre la cantidad del aumento, entre otros puntos importantes.

Usualmente, el Seguro Social envía las cartas en diciembre.

Adicional, la oficina ha aconsejado a los recipientes seguir las actualizaciones del aumento a través del centro de mensajes (Message Center) de su cuenta “my Social Security”. Si no ha habilitado una cuenta en el sistema, aquí puede seguir los pasos para completar el proceso.

Para el aumento en el 2022, los avisos del Seguro Social sobre el COLA estuvieron disponibles desde diciembre del 2021 por internet para la mayoría de los beneficiarios a través de la herramienta.

“Esta es una forma segura y conveniente de recibir avisos de COLA por internet y guardar el mensaje para más adelante. También puede optar por no recibir avisos por correo que están disponibles por internet. Asegúrese de elegir el método que prefiera para recibir notificaciones de cortesía, así no se perderá su aviso de COLA por medio de internet de forma segura y conveniente, explica la agencia en su sitio web.

El cálculo del COLA busca asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los jubilados que reciben fondos de Seguro Social y / o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. “El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, añade la SSA en su página.

Las más recientes estimaciones apuntan a que el alza que los beneficiarios verán reflejado en sus cheques a partir de enero próximo sería de 8.7%. Inicialmente, algunos analistas anticiparon un incremento de hasta 11.4%, pero dada la baja en los niveles de inflación en los meses de julio y agosto, recientemente se empezaron a lanzar estimaciones más conservadoras.