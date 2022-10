Chicago es elegida como la “Mejor gran ciudad No 1 de los EE.UU.” en este 2022

La presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, Lynn Osmond, anunció que Chicago ha sido nombrada la Mejor Gran Ciudad de EE.UU. por sexto año consecutivo por Condé Nast Traveler a través de sus premios Readers’ Choice Awards 2022.

El premio, votado por los lectores de Condé Nast Traveler, ha sido otorgado a Chicago en forma consecutiva desde 2017 y es un testimonio del estado duradero de Chicago como un destino turístico emocionante, acogedor y de clase mundial.

El reconocimiento se produce al mismo tiempo que Choose Chicago publicó los datos de rendimiento del verano de 2022 que muestran que los viajes de placer y de negocios se acercan a un retorno completo a los niveles de 2019.

“Hay tantas razones por las que Chicago es la Mejor Gran Ciudad de los EE. UU.: tenemos restaurantes de clase mundial, hoteles y espacios para reuniones de primer nivel, instituciones culturales y lugares de entretenimiento que pueden competir con los mejores del mundo y vecindarios vibrantes y diversos. que aseguran que haya algo para cada visitante“, dijo la alcaldesa de Chicago, Lori E. Lightfoot.

Cada año, Condé Nast Traveler recopila información sobre las experiencias de viaje de cientos de miles de lectores para determinar los ganadores de sus Readers’ Choice Awards, que es el reconocimiento a la excelencia más antiguo y prestigioso en la industria de viajes.

Este año, más de 240,000 lectores opinaron sobre sus ciudades estadounidenses favoritas y Chicago ocupó el primer lugar en general por sexto año consecutivo sin precedentes: Ninguna otra ciudad ha sido votada como la Mejor Gran Ciudad en los EE.UU. más de tres veces consecutivas en los 35 años de historia, según Readers’ Choice Awards de Condé Nast.

En el verano de 2022, Chicago dio la bienvenida a los visitantes masivamente, con una demanda de habitaciones de hotel acercándose y superando en un segmento los niveles previos a la pandemia. La demanda total de habitaciones de hotel durante los meses de verano (junio, julio y agosto) superó los 3 millones de habitaciones por noche, lo que representa casi el 90% de los niveles del verano de 2019.

La demanda de habitaciones de hotel para grupos en el verano de 2022, que representa habitaciones ocupadas específicamente por delegados de grandes reuniones y convenciones, superó los niveles del verano de 2019, con 1.06 millones de noches de hotel en el verano de 2022 en comparación con 1.03 millones en el verano de 2019.

El exitoso verano de viajes de Chicago siguió al lanzamiento de la nueva campaña When You Go You Know en junio. Esta campaña, junto con los mensajes de verano de Choose Chicago que comenzaron antes, generaron más de $150 millones en ingresos hoteleros entre el 18 de abril y el 5 de septiembre.

Además, la campaña generó 8,1 millones de búsquedas de hoteles y 1,2 millones de búsquedas de vuelos. Choose Chicago también trabajó con Expedia y la comunidad hotelera de Chicago en una campaña enfocada en el consumidor para impulsar las noches de habitación. La campaña se llevó a cabo del 9 de mayo al 5 de septiembre y generó más de 63,000 noches de habitación con un ingreso hotelero estimado de $20 millones.

