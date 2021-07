Juntan $60,000 para migrante mexicano que vende paletas en Chicago

Hace unos días, gracias a TikTok, el nombre de Rosario del Real, un hombre de casi 70 años se volvió viral gracias al enorme gesto que una familia tuvo con él hace un par de días, pero sobre todo porque se ha convertido en un gran ejemplo de honestidad y entereza.

Según la historia narrada por Chicago Tribune, Del Real nació en la década de los 50 en un pequeño pueblito en Zacatecas, México. En 1969, cruzó por primera vez la frontera para tratar de buscar una mejor vida, y aunque muchas veces fue deportado, fueron más sus ganas de sacar adelante a su familia para así luchar por su sueño, concretándose una década más tarde cuando se convirtió en ciudadano de EE.UU.

“Cuando decidí inmigrar por primera vez a los Estados Unidos, mi único deseo era que mi familia y yo pudiéramos comer al menos una vez al día. Éramos muy pobres”, comentó el anciano en entrevista para dicho periódico.

En su juventud, Don Rosario trabajó recolectando frutas y verduras en campos de California, Houston, Texas y Oregon. Finalmente, logró establecerse al sureste de Chicago, en donde compró una pequeña casa para vivir con su esposa y sus 3 hijos.

Finalmente se retiró del trabajo hace 6 años, justo cuando acabó de pagar su casa, lo cual no lo hizo del todo feliz, pues no se sentía cómodo de no hacer algo. Así que comenzó a hacer pequeños trabajos como carpintero pero una lesión le impidió seguir con esta actividad.

Apenas el mes pasado, ya recuperado, se le ocurrió que podía trabajar como paletero, es decir, salir a la calle con un pequeño carro de paletas de hielo para venderlas por las calles.

Desde hace más de 4 semanas, los vecinos del barrio de East Side, en Chicago, se topaban con este hombre, siempre vestido de vaquero, con camisas a cuadros, botas picudas y sombrero.

Pero su vida cambió justamente el pasado 19 de junio, el Día del Padre. Don Rosario pasó por una casa donde Oscar González y Víctor Domínguez y sus familias estaban haciendo un asado para celebrar la fecha. Ambos padres de familia salieron y platicaron unos minutos con el paletero y conmovidos por su historia, decidieron comprarle todas sus paletas para que pudiera volver temprano a casa y festejar el día con su familia.

Don Rosario se conmovió del gesto hasta las lágrimas y alguien captó la escena para luego compartirla en TikTok, sin imaginarse que se volvería viral y que tocaría el corazón de muchos que decidieron unirse para tratar de ayudar a este hombre de la tercera edad.

Buying all the paletas from the #PaletaMan so he can go home and relax on Father’s Day 🥺 #vivalaraza MakeSomeoneSmile #essential

El video se popularizó bajo el hashtag #paletaman y no solo eso, el novio de Karen, hija del señor González, un joven llamado Miguel Ángel Mosqueda, se le ocurrió abrir una página en GoFundMe para recaudar fondos en favor del paletero porque la chica comentó que le recordaba mucho a sus abuelos.

Según explicó Mosqueda en el sitio web, la intención es recaudar fondos para ayudar a que Don Rosario se retire y no necesite trabajar más en las calles. La iniciativa rindió frutos y hasta el momento se recaudaron cerca de $63,000 dólares.

El pasado miércoles por la noche, Karen y Miguel Ángel se reunieron con Don Rosario para darle la buena noticia.

“No merezco esto”, les dijo muy emocionado por la situación y para expresar su agradecimiento les cantó “El Muchacho Alegre”, una canción regional mexicana.

The family who collected the money for Don Rosario, met with him today to tell him that they’ll be giving him a check from GoFundMe next week (the page has been closed). “I don’t deserve it,” he said repeatedly and then began singing and dancing. “Estoy muy contento,” he added. pic.twitter.com/x23MALg47i

— Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) June 24, 2020