Las 25 mejores ciudades para vivir en familia en Estados Unidos, según Fortune

Fortune Well lanzó la clasificación inaugural de Fortune 25 Best Places to Live for Families, que destaca las áreas en los EE.UU. donde es más probable que las familias multigeneracionales tengan acceso a recursos críticos, apoyo comunitario y bienestar financiero.

Casi la mitad de los estadounidenses que están criando hijos menores de 18 años también asumen la responsabilidad de cuidar regularmente a sus padres mayores de alguna manera, según una encuesta realizada por Harris Poll encargada por Fortune en agosto.

Esta llamada “generación sándwich” es la población objetivo del ranking Fortune Well. La ubicación puede marcar la diferencia cuando los estadounidenses manejan los roles de cuidadores. Las escuelas de alta calidad, la atención médica confiable, el amplio apoyo para personas mayores y los vecindarios seguros ayudan a reforzar el bienestar de las familias multigeneracionales y a mitigar el estrés de los cuidadores.

Fortune descubrió que 7 de cada 10 estadounidenses con al menos un padre vivo dicen que esperan ayudar a sus padres ancianos regularmente en el futuro, y el 88% de los millennials planean cuidar a sus padres nacidos en la posguerra.

Para encontrar las ciudades que ofrecieran la combinación adecuada para satisfacer las necesidades de las familias, Fortune analizó más de 215,000 puntos de datos de casi 2,000 ciudades y pueblos de EE.UU.

Los 25 mejores lugares para vivir para las familias:

1. Ann Arbor, Míchigan

2. Wylie, Texas

3. Olathe, Kansas

4. Masón, Ohio

5. Morrisville, Carolina del Norte

6. Clearfield, Utah

7. Gaithersburg, Maryland

8. Leesburg, Virginia

9. Oeste de Chicago, Illinois

10. Novi, Míchigan

11. Windsor Occidental, New Jersey

12. Tustin, California

13. Portland del Sur, Maine

14. Woodbury, Minnesota

15. Colinas de Parsippany-Troy, New Jersey

16. Brooklone, Massachusetts

17. Sugar Land, Texas

18. Iowa City, Iowa

19. Maryland Heights, Misuri

20. San Marcos, California

21. Walla Walla, Washington

22. Sarasota, Florida

23. Fountain, Colorado

24. Statesville, Carolina del Norte

25. Mauldin, Carolina del Sur

Para más detalles sobre el reporte, ingrese aquí.

También te puede interesar:

– El alquiler mensual promedio en los EE.UU. se dispara a un récord de $2,031 mensuales

– Estadounidenses gastaron en agosto el 26% de sus ingresos en el alquiler de vivienda, señala Relator

– Los 5 mercados de vivienda menos asequibles en EE.UU. para septiembre, según RealtyHop