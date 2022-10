Maxi López sobre Wanda Nara: “Ahora ando con un Ferrari”

Wanda Nara, no vive un día en donde su nombre no esté escrito en los diarios, ni mucho menos un día que no se hable de su vida personal. En esta oportunidad el encargado de conversar sobre la empresaria argentina ha sido su ex pareja y ex futbolista, Maxi López; quien mencionó un comentario que ha dejado perplejo a los medios.

A pesar de que la relación entre ambos se encontraba en un punto de relajación, los comentarios del nacido en Buenos Aires, ha levantado una lluvia de críticas tras referirse a la madre de sus hijos de una manera despectiva.

“Antes manejaba con esa y ahora voy con una Ferrari”, le comentó al argentino a los cómicos italianos Pio D’antini y Amedeo Grieco.

"Antes manejaba eso y ahora una ferrari" Maxi Lopez con respecto a @wanditanara #LAM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 7, 2022

Es importante resaltar que, el ex futbolista de 38 años actualmente mantiene una relación sentimental con Daniela Christiansson y con quien ha compartido más de siete años; específicamente desde que se separó de Wanda Nara.

Por otra parte, ambos también están esperando un hijo, el cual sería el primero en la relación del ex futbolista y la modelo sueca. Asimismo, es la persona que actualmente es considerada un Ferrari para Maxi López.

De esta manera, Wanda Nara sigue viendo como su vida se ha caracterizado en los últimos meses en recibir noticias negativas sobre su vida personal. En primera instancia por los innumerables problemas con Mauro Icardi y ahora con su ex pareja.

