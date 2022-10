Alarmas en Liverpool: Colombiano Luis Díaz sufrió una fuerte lesión en encuentro ante Arsenal

Suenan todas las alarmas del Liverpool luego que este domingo durante el encuentro ante Arsenal el extremo colombiano Luis Díaz fuese sustituido en el primer tiempo debido a una lesión que se presume lo aleje por varias semanas de las canchas.

En una acción fortuita en el minuto 38′ del primer tiempo, el mediocampista defensivo Thomas Partey realizó una entrada a la altura de la rodilla sobre Díaz que lo dejó sentido sobre el terreno de juego.

Aunque el cafetero intentó continuar, tres minutos después solicitó el cambio y por él ingresó Roberto Firmino que marcó el empate transitorio por el Liverpool.

La gravedad de la lesión la confirmó el entrenador de los Reds Jürgen Klopp en rueda de prensa, señalando que tanto la lesión de Díaz como la de Trent Alexander-Arnold “no eran buenas” y requerirán mucho tiempo de baja.

“Ambos jugadores ahora requerirán una evaluación adicional para determinar la gravedad”, comentó Klopp.

El propio Díaz fue visto a la salida del estadio usando muletas y según información oficial del club este lunes en horas de la mañana le harán estudios que confirmen la problemática.

“A Lucho teníamos que cambiarlo antes del descanso. Es algo con la rodilla, no es bueno. Le harán un escáner y luego sabremos más. No tengo idea de la importancia“, añadió Klopp.

Díaz había sido trascendental en los primeros minutos del Liverpool al correr un balón en profundidad y ceder la pelota para que el uruguayo Darwin Núñez anotara el momentáneo 1-1 del partido ante el Arsenal. Great ball in by Luis Diaz to find Nunez!



