Hombre de Carolina del Norte gana $1 millón en la lotería y planea pagar su boda con el premio

Austin Dubisar ganó un premio mayor de la lotería de Carolina del Norte e inmediatamente llamó a su prometida. “Ella no me creyó”, dijo a los funcionarios de la lotería de Carolina del Norte. “Ella dijo: ‘Toma una foto y envíamela’”.

El hombre de 42 años, de la ciudad de Rougemont, dijo que planea usar sus ganancias para pagar su boda que será en abril.

“Le dije a mis futuros suegros: ‘No se preocupen por eso (los gastos de la boda), yo me encargaré de eso’. Todavía pueden intentar pagarao, pero no los dejaré””, dijo Dubisar, de acuerdo con The News & Observer.

Dubisar compró su boleto premiado ‘Millionaire Maker’ por $30 dólares en la tienda Mebane Food Mart en la calle South 5th Street en la ciudad de Mebane.

Después de ganar, Dubisar dijo que estaba en estado de shock. “Tuve que seguir mirando el boleto de nuevo para asegurarme”, dijo a los funcionarios de la lotería.

Dubisar recogió su premio el jueves 7 de octubre. Optó por una suma global de $600 mil dólares y, después de las retenciones de impuestos federales y estatales, se llevó a casa $426,069 dólares.

Las ganancias se destinarán principalmente a la boda del ganador, pero dijo que también planea usar parte de su premio para pagar facturas, reparar su camioneta y pagar la matrícula universitaria de su hija.

