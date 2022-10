Juez prohibe a Lula da Silva asociar a Jair Bolsonaro con canibalismo durante campaña electoral en Brasil

Un juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenó a Luiz Inácio Lula da Silva que deje de transmitir un anuncio de campaña que asocia a Jair Bolsonaro con el canibalismo, tres semanas antes de la segunda vuelta de las elección presidenciales.

En su sentencia, el juez Paulo de Tarso Sanseverino consideró que este spot difundido por el equipo de campaña del expresidente Lula da Silva incluía un extracto de un video “sacado de contexto”.

En el video que data de 2016, el actual presidente brasileño, que en ese momento era diputado, afirmaba en una entrevista con The New York Times que sería capaz de comer carne humana.

En el polémico video, Bolsonaro describía lo que presentó como un ritual de la comunidad indígena yanomami, en el estado de Roraima (norte). “Se cocina por dos o tres días y lo comen con banana. Yo quería ver al indio siendo cocinado. Ahí me dicen: ‘si lo ve, lo tiene que comer’. ¡Lo como!”, agregó Bolsonaro en este video que se ha hecho viral en las redes sociales de Brasil.

“En la forma en que se tomaron estas palabras de la entrevista, se cambió el sentido original del mensaje, sugiriendo que el candidato podría admitir la posibilidad de consumir carne humana en cualquier circunstancia”, subrayó el juez del TSE.

El candidato por el Partido de los Trabajadores había defendido el uso de este extracto de entrevista en la campaña, señalando que: “nosotros no inventamos nada, no es la campaña de Lula que lo dice, es él quien lo dice a un periodista estadounidense. No es malicia de nuestra parte, solo estamos dando información a la gente sobre nuestro adversario”, replicó el expresidente (2003-2010).

La tensión en la campaña por la segunda vuelta, que será el 30 de octubre, ha subido varios escalones en los últimos días. Mientras que la última encuesta del Instituto Datafolha, publicada el viernes, da a Lula ganador con el 53% de los votos, frente al 47% de Bolsonaro.

