Red Bull consigue espectacular el 1-2 en el GP de Japón: Verstappen consiguió el título y Checo Pérez del 4° al 2° lugar

Un increíble 1-2 fue conseguido por Red Bull en el Gran Premio de Japón este domingo, de la mano de Max Verstappen y el mexicoamericano Sergio “Checo” Pérez, que tuvo una impecable actuación al salir desde la cuarta plaza para luego ascender al segundo escalón.

La lluvia y el monegasco Charles Leclerc fungieron como la principal amenaza para el ahora Bicampeón del Mundo Verstappen. El neerlandés supo resolver la carrera que desde un inicio se vio entorpecida debido a un dramático accidente del piloto de Ferrari, Carlos Sainz Jr.

Drivers’ Championship? Make it a double 🏆🏆 pic.twitter.com/j4Ndr2MfrD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022

La carrera del Circuito de Suzuka apenas pudo tener 28 vueltas, pero las incidencias no se hicieron esperar.

Por otro lado, el Checo también se sumó a la batalla contra Leclerc y finalmente tuvo el pulso para hacerse con la segunda posición, acción que le ha permitido desprenderse un poco del resto para ser el subcampeón de la actual temporada.

De esta manera, la Fórmula 1 llegará a Estados Unidos con el Campeonato de Pilotos definido con Verstappen con 366pts, Pérez con 253pts y Leclerc con252 para completar el podio provisional.

El Campeonato de Constructores quedó con Red Bull al mando con 619pts, seguido de Ferrari (454pts) y Mercedes (387)

Checo Perez celebró la victoria con una molestia

En el año 2014 justamente en el Circuito de Suzuka, el piloto francés Jules Bianchi impactó con una grúa que estaba retirando un vehículo en medio de la vía. El choque le ocasionó un fuerte golpe en la cabeza que nueve meses más tarde le cobró la vida.

El episodio de la grúa fue revivido nuevamente en el mismo escenario, aunque por fortuna en esta ocasión no ha habido víctimas.