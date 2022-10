Superar el miedo al éxito es imprescindible para emprender

¿Alguna vez se ha preguntado si le tiene miedo o el miedo lo tiene a usted? Si el miedo le ha impedido cambiar de empleo, emprender, hacer un viaje, formar nuevas relaciones, entonces seguro ya sabe la respuesta.

De acuerdo con un estudio de Ipsos Emprendimiento, el 53% de los mexicanos ha mostrado interés en formar un emprendimiento; principalmente las mujeres y las generaciones millennial y centennial. Entre los obstáculos para hacerlo, el 17% menciona que no contar con los conocimientos necesarios es un detonante que justifica su renuncia. Esto demuestra que el miedo puede interponerse en nuestros planes de vida y hacer de ellos lo que quiera.

Para evitar que suceda, hay tres cosas que recomiendo tener siempre presentes:

–Evitar la adicción a la renuncia: muchos creen que realizar proyectos de larga duración es una especie de acto heroico, donde deben sacrificarse para tener éxito. Entonces, la tarea se vuelve tediosa, el miedo a no lograrlo nos empieza a consumir y poco a poco la pasión es sustituida por sentimientos de enojo, fastidio e incluso fatiga. Es así que el deseo de renuncia empieza a invadir nuestra mente.

En lugar de no viajar, no salir, no darse gustos, mejor establezca metas a corto plazo y celebre las pequeñas victorias. De lo contrario, va a intentar apresurar los procesos para tener éxito y es entonces cuando sentirá ansiedad, fastidio y miedo a no ser suficiente.

-El universo no tiene por qué alinearse a su favor: esa frasecita popular de que cuando se quiere algo, el universo se va a confabular a su favor, no la crea: solo va a producir un miedo y una sensación de fracaso prematuros. Al contrario, incluso antes de empezar a emprender, debe estar consciente de que habrá muchos momentos que van a poner a prueba su pasión y su dedicación. Pero si se prepara con tiempo, es más fácil tener el control de su destino.

Abrace su pasión: cuando el miedo toque su puerta, procure visualizar cómo será cuando consiga la meta. Piense en el motivo por el cual inició este proyecto en primer lugar. ¿Qué era eso que tanto anhelaba? Esto le ayudará a recuperar la motivación.

Superar el miedo no es fácil, pero dejar que él controle cada aspecto de su vida, es un grave error, porque se interpone entre las metas, las relaciones y el desarrollo. Descubre cómo superar el miedo paso a paso aquí.

* Adriana Gallardo es conferencista internacional, autora y líder del emporio Adriana’s Insurance. Business y Life Coach, autora y productora. Creadora de “Chingona Circle”, un grupo que empodera a la mujer. Vive en California. IG @adrianagallardo1