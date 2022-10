Adamari López se acaricia y tiene la camisa desabrochada hasta la cintura

Adamari López se ha convertido en la reina de los reels, y es esta fiebre también la comparte con sus fieles admiradores de Facebook. Hoy, por ejemplo compartió uno cargado de sensualidad y es que más allá de sus palabras, la puertorriqueña ha acaparado las miradas porque tiene toda la camisa desabrochada hasta la cintura.

En el video mientras se acaricia dice: “Si me desnudas el corazón, la ropa se me cae sola. Dedícate, oíte“. Muchos aseguran que con estos videos la conductora de Hoy Día, programa matutino de Telemundo, sólo busca llamar la atención de su ex, Toni Costa. Sin embargo, ella en muchas ocasiones ha aclarado que todo esto lo hace sólo para divertirse, para pasar un buen rato y ganar un dinerito.

El video también subió a su cuenta de Instagram y así es como se pone Ada cuando seduce en sus reels.

Todos sabemos que las redes sociales pagan y pagan bien. Carolina Sandoval, ex panelista del extinto “Suelta La Sopa” es la prueba viviente de que emprender un negocio con las redes sociales no es una mala idea, y es que ella en comparación a sus ex compañeros de dicho programa, es quien más fama posee. Al día de hoy, la venezolana no necesita de un programa de TV para sacar adelante su carrera como comunicadora y periodista. La diferencia está en ahora ella es la que manda y decide el contenido completo de lo que exhibe, ya sea de sí misma o de los demás. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

En el caso de Adamari, por otra parte, estos reels la han llevado a estar de nuevo en la mira de todos, ya que muchos rumorean por ahí que el amor volvió a tocar a su puerta. Son muchos los videos que ha subido junto al instructor de Zumba, Martin Mitchel y al parecer la química existe, ella no la niega. Pero eso sí, aseguró en entrevista con Mamás Latinas que ahí no hay nada y que ella sigue soltera. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

