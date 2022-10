Adamari López realizó una prueba del Exatlón USA, pero no tuvo mucho éxito

Adamari López hizo uno de los retos que les presentan a los participantes del Exatlón USA y en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’, el programa en el que ella es conductora, lo compartieron para sus millones de seguidores.

La artista boricua se enfrentó a un reto de puntería en el que tenía que lanzar aros para insertarlos en una base. Desde la arena del Exatlón la presentadora lanzó varios de los aros, pero fueron pocos los que finalmente entraron en el lugar donde debían estar para completar el reto con éxito. Solamente dos de los aros lograron caer en la base, pero con mucha emoción ella lo celebró.

“Estuve en las arenas de Exatlón Estados Unidos, edición Mundial, y me puse a hacer un reto… tienen que ver cómo me fue. Yo pienso que me fue espectacular pero a lo mejor no fue tan bien como quise”, dijo Adamari López antes de que se mostrara la prueba.

Exatlón USA es un programa transmitido por Telemundo, cadena en la que Adamari López acaba de cumplir 10 años. La boricua recibió un reconocimiento por parte del canal de televisión que fue recibido por su hija Alaïa, quien lo mostró para todos sus seguidores en su cuenta de Instagram.

El reconocimiento es un cubo de color p´purpura con trasnaprencias en el que resalta el número 10. “Hola, mi nombre es Alaïa Costa López y soy la hija de Adamari López. Gracias por tener este detalle con mi mamá. Ella tiene 10 años trabajando en Telemundo”, fue parte de lo que dijo Alaïa, en un inglés muy fluido, antes de mostrar el reconocimiento.

“Todos los días me levanto y trabajo fuerte para poder darte lo mejor y ser la mejor versión posible de mí! Qué hermosa sorpresa este mensaje y el regalo de @telemundo”, comentó Adamari López tras el video.

