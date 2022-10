Lionel Messi superó a Cristiano Ronaldo en el ranking de los mejores jugadores de la historia según la revista Four Four Two

Parece mentira pensar que unos jugadores que aún se encuentran en activo puedan ser considerados para el top 100 de los mejores futbolistas de la historia, pero esto no fue un impedimento para la revista Four Four Two que en su más reciente edición nombró a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Lionel Messi le ganó la partida a Cristiano Ronaldo y se quedó con el primer lugar de la tabla, mientras que el portugués terminó tercero detrás de Diego Armando Maradona que es segundo.

Según el informe que puso la revista sobre Messi explicaron que la decisión de liderar el conteo se basaba en que muchos podían ser líderes y grandes jugadores pero muy pocos son capaces de permanecer tanto tiempo en la élite.

“Ha sido votado entre los tres mejores jugadores del mundo durante 10 años y entre los dos primeros durante nueve. Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente”, recogió Four Four Two sobre el astro argentino.

Por su parte sobre Cristiano la lista habla sobre que algunos pueden considerarlo desafortunado porque le tocó compartir la misma era de Lionel Messi pero resaltaron sus valores sobre la cancha y su capacidad de talento y trabajo para hacer las cosas.

“En retrospectiva la historia puede considerarlo desafortunado por haber compartido la misma era que Lionel Messi, pero muchos se sentirán inspirados por sus logros. Pocos futbolistas han llevado su búsqueda de la grandeza a tales extremos. Para aquellos que no pueden confiar en el talento innato, los registros de Ronaldo serán un monumento a la determinación, la persistencia y la fuerza de voluntad“, escribieron.

Tras Messi, Maradona y Cristiano el conteo lo cierran Pelé, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario.

Dicho conteo se trata de una versión más actualizada del que la revista hizo en 2017; en aquella ocasión era Maradona quien tenía la primera posición del Top 100 con Messi y Cristiano en el segundo y tercer puesto respectivamente.

También te podría interesar: