Cómo afecta a los inmigrantes la orden de Biden sobre el consumo de marihuana

El presidente Joe Biden otorgó un perdón a miles de personas en prisión acusadas por la portación simple de marihuana e incluye a ciertos inmigrantes.

La declaratoria emitida el 6 de octubre indica que el indulto también se otorgaría a los residentes legales permanentes y a los ciudadanos naturalizados que tenían dicho estatus al momento de la detención.

“[Esto aplica a] todos los ciudadanos estadounidenses actuales y los residentes legales permanentes que hayan sido condenados por el delito de simple posesión de marihuana en violación de la Ley de Sustancias Controladas”, dice la decisión.

Agrega que los inmigrantes sin papeles no están incluidos en el proceso de perdón.

“Este indulto no se aplica a las personas que no eran ciudadanos y no se encontraban legalmente en los Estados Unidos en el momento de cometer el delito”, se especifica.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) mantiene el uso de la marihuana como un motivo de inadmisibilidad o rechazo de protección migratoria a un inmigrante.

Con base en ello, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantiene vigentes sus lineamientos sobre la evaluación de casos migratorios y el uso de marihuana, sin importar el uso sea legal en algunos estados.

Los oficiales migratorios evalúan los casos con base en el llamado “buen carácter moral” (GMC, en inglés).

“La prohibición condicional de GMC se aplica independientemente de la ley estatal que despenalice la marihuana”, especifica la agencia. “La marihuana sigue clasificada como una sustancia controlada de ‘Lista I'”, cita USCIS sobre el Código de los EE.UU.

En ese sentido, prácticamente cualquier inmigrante, incluida gente con visas U, T, H-1B, H-2B, H-2A, M, F, L, entre otras, así como las personas con protecciones temporales de deportación como los ‘dreamers’ con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la gente bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) no estarían protegidos.

Recuerde consultar a un abogado antes de realizar cualquier trámite ante USCIS.