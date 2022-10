Despertó con la cara deformada; pensó que era por la picadura de un mosquito pero resultó ser un problema mayor

No hay nadie en este mundo que se haya librado de haber sido picado por algún mosquito, lo cual puede llegar a ser demasiado molesto, dependiendo del insecto y sobre todo, si eres alérgico a estos.

Sin embargo, lo vivido por un joven español fue mucho más allá, ya que lo que en un principio pensó era producto de la picadura de un mosquito, terminó siendo un problema de salud mucho mayor.

Un usuario de TikTok llamado Alejandro, originario de Andalucía, contó en uno de sus videos que un día despertó con el labio muy hinchado, por lo que de inmediato, buscó ayuda de un doctor, quien le indicó que todo se debía a que lo había picado un mosquito y la hinchazón se debería a una reacción alérgica.

Sin embargo, conforme avanzaron los horas, la inflamación se extendió a un lado del rostro, a tal grado que le era imposible abrir uno de sus ojos. Regresó al hospital y le recetaron medicamentos que en unas horas, le redujeron los malestares pero estos finalmente volvieron.

“Se me deformó la cara entera y me empezó a salir pus de la encía. No era buena señal”, advirtió en la publicación.

Los días pasaron y entonces fue cuando encontró algo extraño al interior de la encía. Acudió con un dentista y este finalmente le diagnosticó que tenía un quiste al interior de la boca, el cual debía ser retirado mediante una cirugía para evitar un riesgo mayor.

A pesar de presentar una leve hinchazón en el labio por la intervención, a los pocos días Alejandro ya se sentía bien.

Los usuarios de la red social se alegraron del final de la historia y de que el joven se encuentre bien. Incluso hubo quien comentó que vivió una experiencia similar.

