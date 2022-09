Anne Heche dejó unas memorias escritas antes de su muerte

Las memorias en las que estaba trabajando Anne Heche antes de su inesperada muerte el mes pasado ya tienen fecha de publicaci贸n.

La actriz hab铆a estado escribiendo ‘Call Me Anne’, una continuaci贸n de ‘Call Me Crazy’, de 2001, meses antes de su inesperada muerte el 12 de agosto, seg煤n inform贸 Publishers Weekly.聽

Y esta semana, se public贸 un extracto antes de la fecha de lanzamiento del libro, prevista para el 24 de enero de 2023.

El libro est谩 conformado por “an茅cdotas personales de su ascenso a la fama: c贸mo Harrison Ford se convirti贸 en su mentor en el set, su relaci贸n con Ellen DeGeneres, su encuentro con Harvey Weinstein, su historia de abuso sexual en la infancia, su relaci贸n con Dios, su viaje para amarse a s铆 misma”, inform贸 Start Publishing.

Al recordar su relaci贸n, Heche, que ten铆a 53 a帽os cuando se le retir贸 el soporte vital el pasado 14 de agosto, dos d铆as despu茅s de ser declarada legalmente muerta, escribi贸: “Me tacharon de ‘escandalosa’ porque me enamor茅 de una mujer. Nunca hab铆a estado con una mujer antes de salir con Ellen”.

“No me identifiqu茅, personalmente, como lesbiana. Simplemente me enamor茅” Anne Heche

“Fue, para ser claros, tan extra帽o para m铆 como para cualquier otro. No hab铆a palabras para describir lo que sent铆a. Gay no me parec铆a bien, y tampoco heterosexual. Alien铆gena podr铆a ser la mejor opci贸n, pensaba a veces. Qu茅, por qu茅 y c贸mo me enamor茅 de una persona en lugar de su g茅nero, me habr铆a encantado responder si alguien me lo hubiera preguntado, pero como dije antes, nadie lo hizo nunca. Me alegro de haber podido contarlo en este libro, de una vez por todas“, escribi贸 la estrella.

En 1997, Anne y Ellen, que ahora tiene 64 a帽os, fueron protagonistas de los titulares por ser una de las primeras parejas femeninas abiertamente homosexuales de Hollywood.

“La conoc铆 en la fiesta de Vanity Fair. Y fue una cosa de qu铆mica que realmente no se puede describir”, dijo DeGeneres al Tampa Bay Times en mayo de 1998 sobre la conexi贸n que sent铆a con la actriz. “Simplemente ocurri贸. Obviamente, me sent铆a atra铆da por ella, pero eso no era suficiente. Hay mucha gente atractiva. Ella es 煤nica”, se帽al贸.

La pareja termin贸 en el a帽o 2000, despu茅s de tres a帽os y medio de relaci贸n.

La presentadora de televisi贸n se ha abstenido de hablar de Heche o de la relaci贸n. Cuando se le pregunt贸 si hablar铆a del romance en un n煤mero de abril de 2003 de la revista People, DeGeneres dijo: “No. Nunca lo he hecho y no lo har茅”, continu贸. “En alg煤n momento, la gente dejar谩 de sacar el tema”.

Sin embargo, DeGeneres se pronunci贸 antes de la prematura muerte de Anne. Al reaccionar a la devastadora noticia de que se esperaba que su ex no sobreviviera tras su accidente de coche del 5 de agosto, DeGeneres tuite贸: “Este es un d铆a triste. Les env铆o a los hijos, la familia y los amigos de Anne todo mi amor”. This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

