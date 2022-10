Ron DeSantis enfrenta otra demanda por envío de inmigrantes a Martha’s Vineyard

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta varias investigaciones sobre el envío de inmigrantes a la isla Martha’s Vineyard, pero a éstas y a una demanda de los propios afectados se suma un nuevo proceso judicial.

The Florida Center for Government Accountability, que es un grupo no partidista, entabló una demanda para que el gobernador haga público registros asociados a los vuelos con unos 50 inmigrantes venezolanos que translado desde Texas, pasando por Florida a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

Cabe recordar que hay un reporte de que el Gobierno de DeSantis pagó miles de dólares a una compañía aérea pocos días antes de que se concretara el operativo contra inmigrantes, el cual es considerado por expertos como “tráfico de personas”, debido al engaño a las personas.

La nueva demanda fue enviada a una corte del condado de León, en el noroeste del estado, luego de que la organización pidiera a las autoridades hacer públicos las comunicaciones telefónicas y mensajes que DeSantis tuvo con su jefe de equipo, James Uthmeier, sobre los dos vuelos chárter.

En los pedidos hechos entre los días 20 y 21 de septiembre, el grupo solicitó también, bajo la ley floridana de registros públicos, las comunicaciones que el gobernador pudo haber mantenido con su homólogo tejano, el también republicano Greg Abbott.

La demanda, presentada por los abogados Andrea Flynn Mogensen y Matthew Farmer, señala que la oficina del gobernador hizo públicos el viernes pasado unos documentos sobre este polémico traslado de indocumentados, pero agrega que no corresponden a la información que el grupo ha solicitado, ahora a través de la vía judicial.

El pedido hecho por esta organización supone la tercera demanda que enfrenta DeSantis tras el transporte desde San Antonio, en Texas, hasta Martha’s Vineyard, con una escala en un aeropuerto del noroeste de Florida.

Según su web, The Florida Center for Government Accountability “proporciona apoyo y asistencia a ciudadanos y periodistas de investigación que trabajan por la transparencia y responsabilidad del gobierno de Florida”.

En esa línea, la pasada semana legisladores demócratas en el Congreso estatal pidieron al Gobierno de EE.UU. que inicie una investigación para determinar si el gobernador de Florida violó la ley por este traslado pagado con fondos públicos.

Los inmigrantes se encontraban en San Antonio (Texas) tras cruzar la frontera y solicitar asilo y dicen haber subido a los aviones contratados por el estado de Florida bajo promesas y sin saber hasta el final que su destino era Martha’s Vineyard.

Algunos han demandado a DeSantis ante la justicia en Massachusetts.

A los solicitantes de asilo se les dieron direcciones falsas, lo que interfiere directamente con su capacidad de comunicarse con los funcionarios federales de inmigración sobre sus reclamos legales, de acuerdo con un comunicado de las legisladoras floridanas Anna Eskamani y Dotie Joseph.

Ambas forman parte de una treintena de congresistas de este estado que dirigieron cartas a los Departamentos de Justicia y de Transporte.

Con información de EFE