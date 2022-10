Aylín Mujica está en “Secretos de Villanas” junto a Geraldine Bazán y revela que ahí tuvieron sus roces

“Secretos de Villanas”, producción de Canela TV, traerá conflictos entre las famosas que forman parte de esta primera edición. En una entrevista reciente con Mezcalent, Aylín Mujica confirmó que ella personalmente tuvo roses con la actriz mexicana Geraldine Bazán.

La ex panelista de “Suela La Sopa” dijo: “Yo no me peleé con nadie porque yo soy una persona bastante pacífica, tranquila; pero hubo algunas cositas que no me gustaron con Geraldine Bazán, por ejemplo, que dijo cosas que yo me quedé fría”.

La razón del problema entre ellas surgió porque previo a esto Aylín, como mencionamos antes, trabajó en Suelta La Sopa, show con el que Bazán nunca tuvo una buena relación por la forma en la que dicho medio le dio cobertura al tema de su escándalo con Gabriel Soto e Irina Baeva. Mujica, a sabiendas de esto recordó que en su momento dentro de este nuevo show le dijo: “Cuando yo estaba en el programa de ‘Suelta la Sopa’, le dije ‘yo alguna vez te defendí porque yo también soy mamá, soltera; soy mamá que defiendo a mis hijos y me han engañado igual que a ti’”.

Lo malo, según narró Aylin, es que al decirle esto la actriz mexicana no reaccionó como ella esperaba: “Y ella salió ahí con una grosería que no me gustó, pero de ahí en fuera, todo lo demás bien”. Sí destacó que pese a este leve desencuentro entre ellas no hay enemistad: “La acabo de ver y (todo) bien, es una niña muy linda. Fue la única que no se abrió totalmente, todas contamos cosas del pasado fuertes, ella no, prefirió mantener silencio pero la quiero, es una niña muy linda”, según comentó la también actriz durante una entrevista con Mezcalent.

