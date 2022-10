Cambio de horario: Consejos para adaptarse rápidamente al horario de invierno

Nos encontramos ya en plena cuenta atrás, no solo porque estamos a un par de meses de que termine el año, sino también porque con la llegada del otoño deberemos hacer en próximos días el famoso cambio de horario para así darle paso a la hora de invierno.

Puede ser que para muchos, el cambio de horario de invierno no sea tan molesto en comparación con la modificación que hacemos cuando empezamos el horario de verano, quizá porque tenemos esa sensación de dormir un poco más; sin embargo, también hay miles de personas que sí recienten esta modificación a nivel biológico, molestias que pueden persistir durante varios días e incluso, semanas.

Con todo ello, cuando cambiamos la hora nuestro organismo se tiene que volver a readaptar a la nueva rutina que tengamos según nuestra jornada laboral o nuestro tiempo de ocio. Qué mejor que ir preparados ante este nuevo giro en nuestra rutina diaria para adaptarnos sin dificultades, por ello te damos algunas claves para sobrellevar el cambio horario:

Si te encuentras en este último grupo en donde el cambio de hora para pasar al horario de invierno puede llegar a ser sumamente molesto, aquí te dejamos una lista de cosas útiles que podrías aplicar para que este ajuste sea mucho más llevadero.

Horario de invierno: Consejos para adaptarse rápidamente al cambio de hora

* Modifica tu rutina de dormir, mínimo 3 días antes de hacer el cambio de horario. Esto puede ayudar a que tu cuerpo y mente detecte que estás cambiando algo.

* Aprovecha al máximo del sol. Recuerda es que una gran fuente de vitamina D, misma que está relacionada con el estado de ánimo, entre otros beneficios.

* Realiza ejercicio con regularidad. Esto libera endorfinas, mismas que nos pueden dar esa sensación de placer y bienestar. Lo que sí es recomendable es que mientras te adaptas al cambio de horario optes por no hacerlo en últimas horas del día porque puede pasar que tu metabolismo se active y te cueste conciliar el sueño.

* Continúa con tu vida social con normalidad. No permitas que la falta de sol y por lo tanto, que los días no sean un tanto largos, limiten tus planes o actividades sociales; sigue saliendo a pasear, con amigos, con tu familia, etc.

* Modifica tus horarios de comida. Se recomienda para el horario de invierno adelantar media hora tus horarios de desayunos, comidas y cenas para así ayudar a adaptarte al nuevo horario.

* Evita hacer siesta. Si acostumbras a descansar unos minutos tras la comida, evítala mientras te acostumbras al nuevo horario, pues esto te ayudará a ajustar tu ritmo de sueño y de vigilia.

* Reduce el consumo de cafeína y de bebidas energéticas. En días previos y posteriores al cambio de horario se recomienda tomar alimentos ligeros y con poca grasa y también dejar pasar al menos una hora antes de irse a dormir.

* Pide ayuda a un profesional. Si notas que pasadas 2 semanas de haber iniciado el horario de invierno continúas con molestias, no dudes en acudir con un psicólogo para que valore tu caso y te ayude a superar esta situación de la mejor manera posible.

