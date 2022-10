El excomediante Byron Allen compró una mansión vacacional de $100 millones de dólares

El excomediante, productor de televisión y empresario multimillonario, Byron Allen, ha gastado $100 millones de dólares en una mansión vacacional en Malibú, California.

Esta compra se da luego de que Allen hiciera una serie de negocios exitosos con Allen Media Group/Entertainment Studios, considerada la compañía de medios privada más grande de Estados Unidos. Su empresa está afiliada a ABC, NBC, CBS, FOX, The Weather Channel, HBCU Go, Sports.TV . Comedy.TV, Local Now y otras.

La mansión le pertenecía anteriormente a la heredera Tammy Hughes Gustavson y su venta a Allen se ha convertido en un récord: es la mansión más cara vendida a un afroamericano en la historia, esto según ‘The Wall Street Journal’.

También esta transacción se posiciona como la más costosa en Malibú durante este año, dejando a un lado los $70.4 millones de dólares que Kim Kardashian pagó por la antigua casa de Cindy Crawford.

A su vez, es mucho más dinero que los $85 millones de dólares que la cantante Cher está pidiendo por su histórica mansión en la misma zona.

View this post on Instagram A post shared by Dirt (@dirtdotcom) La casa principal de la nueva propiedad de Allen tiene una extensión de 10,698 pies cuadrados distribuidos en ocho habitaciones, 12 baños, vestíbulo, sala principal, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, oficina, gimnasio y otras comodidades.

Desde varios espacios de la casa se tiene una impresionante vista al mar y a los exteriores de la casa con extensas áreas verdes, comedor al aire libre, cancha de tenis y más espacios.

